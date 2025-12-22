Branislav Borenović za "Avaz": Danas ćemo vidjeti ko je za evropski put, a ko protiv

Mislim da je izuzetno važno da usvojimo ova dva evropska zakona i pošaljemo poruku da je naša budućnost evropska i da pripadamo evropskoj civilizaciji, kazao je za "Avaz" poslanik Branislav Borenović prije početka današnje hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Na dnevnom redu su prijedlozi zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, koje su predložili poslanici opozicionih stranaka iz RS.

- Danas ćemo vidjeti u prvom čitanju ko je zaista za evropski put, a ko protiv. Dosta više šuplje priče i gubljenja vremena – kazao je Borenović.

Dodaje da smo čekali cijelu godinu da vladajuća koalicija predloži zakone o VSTV-u i Sudu BiH, da imenuje glavnog pregovarača i da BiH započne pristupne pregovora s EU.

- Ništa nisu uradili i zato smo preuzeli stvari u svoje ruke. Mislim da smo jedini na svijetu gdje opozicija radi posao vlasti, ali to je dokaz naše odgovornosti i ozbiljnosti u trenutku u kojem se nalazimo kao društvo. Vidimo da su pojedine vladajuće strukture, posebno SNSD, frustrirane tom činjenicom i traže neke besmislene izgovore da glasaju protiv, iako su već jednom podržali ove zakone, gotovo identičnog sadržaja u Domu naroda. Nas interesuju zakoni koji odražavaju unutrašnju strukturu u BiH, da imamo integritet pravosudnih institucija i da proces provjere imovine nosioca pravosudnih funkcija bude veoma rigidan i rigorozan. To je evropski standard, ali i naša potreba da imamo visokoprofesionalne, snažne i efikasne institucije, a pravosudne su najvažnije – ističe Borenović.