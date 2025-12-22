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HITNA SJEDNICA

Branislav Borenović za "Avaz": Danas ćemo vidjeti ko je za evropski put, a ko protiv

Dosta više šuplje priče i gubljenja vremena, kazao je Borenović

Borenović: Danas ćemo vidjeti ko je za evropski put, a ko protiv. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

22.12.2025

Mislim da je izuzetno važno da usvojimo ova dva evropska zakona i pošaljemo poruku da je naša budućnost evropska i da pripadamo evropskoj civilizaciji, kazao je za "Avaz" poslanik Branislav Borenović prije početka današnje hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. 

Na dnevnom redu su prijedlozi zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, koje su predložili poslanici opozicionih stranaka iz RS.

- Danas ćemo vidjeti u prvom čitanju ko je zaista za evropski put, a ko protiv. Dosta više šuplje priče i gubljenja vremena – kazao je Borenović.

Dodaje da smo čekali cijelu godinu da vladajuća koalicija predloži zakone o VSTV-u i Sudu BiH, da imenuje glavnog pregovarača i da BiH započne pristupne pregovora s EU.

- Ništa nisu uradili i zato smo preuzeli stvari u svoje ruke. Mislim da smo jedini na svijetu gdje opozicija radi posao vlasti, ali to je dokaz naše odgovornosti i ozbiljnosti u trenutku u kojem se nalazimo kao društvo. Vidimo da su pojedine vladajuće strukture, posebno SNSD, frustrirane tom činjenicom i traže neke besmislene izgovore da glasaju protiv, iako su već jednom podržali ove zakone, gotovo identičnog sadržaja u Domu naroda. Nas interesuju zakoni koji odražavaju unutrašnju strukturu u BiH, da imamo integritet pravosudnih institucija i da proces provjere imovine nosioca pravosudnih funkcija bude veoma rigidan i rigorozan. To je evropski standard, ali i naša potreba da imamo visokoprofesionalne, snažne i efikasne institucije, a pravosudne su najvažnije – ističe Borenović.

Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ranije je stigla reakcija da ni autori ovih zakonskih rješenja nisu konsultirali VSTV. Članovi VSTV-a iznijeli su oštre primjedbe na račun ovih prijedloga koje se posebno odnose na kratke rokove za imenovanje sudija i tužitelja i nacionalne kvote, te rigoroznih mjera kontrole imovine nosilaca pravosudnih funkcija.

- Želimo da najbolji tužioci i sudije vode te institucije. Čuo sam da ima nekih primjedbi na proces imenovanja sudija i tužilaca, navodno na prerigidan sistem provjere imovine, ali nema potrebe za strah - nama trebaju zaista najbolji mogući procesi selekcije nosioca pravosudnih pozicija u skladu s najvišim evropskim standardima – komentirao je Borenović ovakve stavove iz VSTV-a.

# SJEDNICA
# PREDSTAVNIČKI DOM PSBIH
# BRANISLAV BORENOVIĆ
# EVROPSKI PUT
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