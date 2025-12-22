Kavazović čestitao Vukšiću i katolicima u BiH Božić

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je danas čestitku vrhbosanskom nadbiskupu Tomi Vukšiću, povodom blagdana Božića.

- Iskreno poštujući nastupajuće praznične dane posebnog duhovnog raspoloženja koje osjećaju i kojim se inspiriraju katolici širom svijeta, pa time i vi, naše komšije i sugrađani, u svoje lično i u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini čestitam vama osobno, gospodine monsinjore, ali i redovnicima i redovnicama Katoličke crkve i svim katolicima u našoj zemlji, veliki blagdan rođenja Isusova. Uz molbu Uzvišenom Bogu da zbliži srca svih naših ljudi i ispuni ih razumijevanjem i brigom jednih za druge, i osnaži im volju da u zajedničkoj radosti i sreći grade društvo slobode, napretka i jednake šanse za sve – navodi se u čestitki reisu-l-uleme, javlja MINA.