Otvoren novi modernizirani Regionalni centar FTV-a

U ponedjeljak je svečano otvoren Regionalni centar Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, smješten na adresi Tvrtka Miloša bb, na prvom katu zgrade Glavne pošte. Otvaranjem novog, moderno opremljenog studija značajno su unaprijeđeni tehnički i produkcijski kapaciteti Federalne televizije u Hercegovini.

Koordinatorica Regionalnog centra Mostar Ivana Vidmar istaknula je kako je modernizacija studija ogromna stvar i veliki iskorak, naglasivši da se ovim projektom centar u potpunosti uskladio sa suvremenim tehnološkim standardima.

- Cijeli studio je potpuno nov i moderan, čime sada možemo ravnopravno parirati drugim televizijama, barem kada je riječ o tehničkom segmentu, što ranije nije uvijek bio slučaj - kazala je Vidmar.

Podrška menadžmenta

Naglasila je važnost potpune podrške menadžmenta od samog početka projekta, ocijenivši to ključnim preduvjetom njegove uspješne realizacije.

Govoreći o programskim sadržajima, istaknula je kako Hercegovina obiluje temama, osobito u informativnom programu.

- Političke teme ostaju u fokusu, ali jednaku pažnju posvećujemo i takozvanim ‘malim pričama’ – kulturi, zabavi, revijalnim sadržajima i svakodnevnim temama koje se tiču života naših građana - dodala je.

Regionalni centar Mostar sudjeluje u realizaciji svih ključnih emisija Federalne televizije, uključujući Federaciju danas, dnevničke emisije, Zelenu panoramu, kulturne sadržaje te jutarnji program Dobro jutro, a novi tehnički kapaciteti omogućuju jednako kvalitetnu produkciju iz studija i s terena.

Generalni direktor Federalne televizije Bakir Hadžiomerović istaknuo je kako modernizacija Regionalnog centra Mostar predstavlja važan iskorak za cijeli javni servis.

- Mostar mi je važan iz mnogo razloga i ponosan sam na intenciju s kojom je ovaj projekt pokrenut od samog početka. U relativno kratkom roku, otkako sam u srpnju preuzeo funkciju generalnog direktora Federalne radio-televizije, uspjeli smo realizirati ovaj centar, što pokazuje da je FTV danas medijski lider - kazao je Hadžiomerović.

Izrazio je nadu da će građani Bosne i Hercegovine prepoznati značaj ovog iskoraka te uputio čestitke zaposlenima u Regionalnom centru Mostar.

- Nadam se da će ovaj centar biti mjesto tolerancije, ujedinjenja i normalnih međuljudskih odnosa, prvenstveno u Hercegovini, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini - poručio je Hadžiomerović.

Jača uloga Mostara

Otvaranje novog centra pozdravio je i Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara, istaknuvši da ovakav projekt dodatno jača ulogu Mostara kao važnog regionalnog središta.

- Mostar se često smatra drugim sjedištem Federacije i stoga nam je izuzetno drago da Federalna radiotelevizija jača svoje kapacitete upravo u našem gradu - rekao je Rahimić.

Naglasio je kako su mediji koji prate rad Gradskog vijeća i druga društveno-politička zbivanja u Mostaru uvijek dobrodošli te da imaju punu podršku lokalnih vlasti.

Osvrćući se na nadolazeću izbornu godinu, Rahimić je naglasio važnost odgovornog i profesionalnog medijskog izvješćivanja.

- Uloga medija je izuzetno važna kako bi se očuvao normalan dijalog, izbjeglo podizanje tenzija i spriječilo širenje dezinformacija. Potrebno je objektivno, transparentno i provjereno informiranje građana, posebno u predizbornom razdoblju - zaključio je Rahimić.