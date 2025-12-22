Čengić predstavio rezultate rada u protekloj godini, fokus na tri strateška cilja

Na prijemu povodom godišnjeg izvještaja Općine Stari Grad Sarajevo za 2025. godinu, pod nazivom „Stari Grad 365“, načelnik Općine Irfan Čengić predstavio je rezultate rada u protekloj godini, ističući da je godinu za nama obilježio rad u korist Starog Grada.

Načelnik je podsjetio da od prvog dana mandata nisu davana velika obećanja, već jedno – da će se vrijedno raditi i uspostaviti red u Starom Gradu nakon haosa i nestabilnosti koje su naslijeđene, te da to obećanje ostaje osnova svakodnevnog rada Općine.

Tri strateška cilja

Tokom 2025. godine fokus je bio na ostvarivanju tri strateška cilja Općine Stari Grad: unapređenje konkurentnosti privrede i povećanje zaposlenosti, kreiranje prosperitetnog i inkluzivnog društvenog razvoja te odgovorno upravljanje infrastrukturom, prostorom i okolišem.

Stabilizacijom finansija i vraćanjem višemilionskih dugova bez ijedne nove marke kreditnog zaduženja stvoreni su temelji za nastavak velikih kapitalnih projekata u narednim godinama. Općina ima strateški plan do 2027. godine, jasne ciljeve, spremne projekte i podršku građana.

U izvještajnoj godini ulagano je u privredu, turizam i projekte koji otvaraju nove razvojne mogućnosti, jačani su socijalni programi, obrazovanje, sport i kultura, te realizovan najveći ciklus infrastrukturnih i ekoloških projekata u posljednjim godinama. Time se pokazalo da strateški ciljevi nisu samo dokument, već plan koji se svakodnevno provodi na terenu.

Načelnik je naveo da je u 2025. godini završeno više od 60 građevinskih projekata, obnovljeno više od 40 ulica i stepeništa, uređena igrališta i školska dvorišta, sanirani potporni zidovi i klizišta te postavljene solarne elektrane. Pokrenuti su i milionski projekti u oblasti predškolskog odgoja, kulture, muzeja, javnih prostora, biciklističke infrastrukture, energetskih obnova i revitalizacije historijskih lokaliteta.

Posebno je istaknut rad u oblastima koje se direktno tiču građana, kroz jačanje socijalne politike i podršku porodicama, penzionerima, osobama s invaliditetom i mladima, uključujući stipendije, ulaganja u obrazovanje, sportske terene i programe za mlade. Privrednicima je osigurana milionska podrška, dok je nevladinom sektoru pružena snažna institucionalna podrška.

Načelnik je naglasio da je platforma Istinomjer ocijenila da je Općina Stari Grad ispunila ili je u procesu ispunjenja više od 90% datih obećanja, uz napomenu da izvještaj obuhvata i stotine obećanja datih građanima kroz svakodnevnu komunikaciju na terenu.

Očuvanje za nove generacije

Predsjedavajući Seid Škaljić istakao je da je Općina Stari Grad Sarajevo po mnogo čemu karakteristična i posebna, samim time je i uloga općinskih vijećnika odgovornija.

- Višestoljetno nasljeđe po raznim osnovama nas sve obavezuje da ga očuvamo za nove generacije, ali imamo i ulogu da Stari Grad bude jedna moderna sredina koja pruža najbolje uslove za svoje stanovnike kao i sve veći broj posjetitelja - poručio je predsjedavajući. i dodao da je to zahtjevan zadatak, ali općinsko vijeće je u 2025. godini odgovorilo na njega i usvajanjem preko 300 akata pokazalo i dokazalo spremnost za razvoj ove Općine.

Također je istaknuta povećana podrška boračkim organizacijama, izgradnja centralnog spomen-obilježja, dobra saradnja s vjerskim zajednicama te snažna međunarodna partnerstva kroz koja je osigurano više od 5 miliona KM vrijednih projekata.

Na kraju je poručeno da Stari Grad ostaje izrazito razvijena općina prema zvaničnim pokazateljima indeksa razvijenosti, te da će 2026. godina donijeti završetak započetih projekata i nova milionska ulaganja, uz nastavak odgovornog rada i polaganja računa građanima.