Denis Bećirović iz Vašingtona za "Avaz": SAD čvrsto stoje uz BiH

SAD nisu promijenile politiku prema BiH i definitivno žele sigurnu i stabilnu državu, kao i cijelu regiju, kazao je za “Avaz” član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji boravi u višednevnoj posjeti Vašingtonu. S američkim zvaničnicima razgovarao je o nizu važnih tema, ali i projekata od kojih su neki pokrenuti.

- Neke projekte ćemo tek pokrenuti. Naravno, sve detalje i druge vrste poruka američkih zvaničnika nemam pravo da iznosim i interpretiram, jer to je u njihovoj nadležnosti. Međutim, sve te poruke su jako ohrabrujuće za BiH – kaže Bećirović.

Intenzivne veze

Posjetu SAD ocjenjuje dobro pripremljenom i veoma uspješnom. Kaže da informacije s nekih od sastanaka u Vašingtonu nisu objavljene u medijima, a sastanak s Alison Huker (Hooker), državnom podsekretarkom SAD za politička pitanja, smatra jednim od najvažnijih sastanaka nekog bh. zvaničnika u State Departmentu u posljednje dvije decenije.

- Radi se o jednom od najvažnijih američkih zvaničnika u State Departmentu, osobi zaduženoj za sve biroe SAD u svijetu i cjelokupnu diplomatsku mrežu. Ova posjeta je i rezultat mog strateškog opredjeljenja da jačamo intenzivne veze sa SAD i Zapadom i nisam slučajno pozvan u Vašington na kraju godine – kaže Bećirović.

Podsjeća na ranije susrete s predsjednikom i potpredsjednicom SAD, šefom CIA-e, predstavnicima Odbora za vanjsku politiku oba doma Američkog kongresa, visokim zvaničnicima Bijele kuće, Kongresa i Pentagona.

Destruktivne snage

- Vašington cijeni pouzdane partnere. Neke stvari ne mogu se prezentirati u medijima, ali želim reći da ima dosta pozitivnih vijesti za BiH i ljude koji vole BiH. Nažalost, u našoj državi postoje i destruktivne političke snage koje godinama razvijaju antizapadnu i antiameričku propagandu. To je veoma opasna politika. Ona ugrožava državne interese BiH i tim snagama ne odgovara ni moja, ni komunikacija i saradnja BiH sa SAD. Zato sve aktivnosti pokušavaju ili minimizirati, ili ocrniti – ističe Bećirović.

Član Predsjedništva BiH iskazao je zahvalnost za podršku.

- SAD su, uz EU, ključni strateški partner BiH i jedna od najvažnijih vanjskopolitičkih adresa za cijeli svijet, a pogotovo za našu državu – dodaje Bećirović.

Strateški projekt

U oblasti ekonomske saradnje aktuelizirana je mogućnost ulaska američkih investitora u namjensku industriju BiH, a ocijenjeno je da projekt Južne interkonekcije ima poseban značaj.

- Južna interkonekcija je strateški projekt, koji ima ekonomski, politički, sigurnosni i energetski značaj. Nećemo pogriješiti ako kažemo da je ovo možda i najveći i najvažniji ekonomski projekt u cijeloj deceniji, koji treba potpuno da transformira BiH s veoma pozitivnim implikacijama za cijelu regiju – poručuje član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.