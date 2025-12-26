Na jugu i jugozapadu BiH danas sunčano, u ostalim područjima oblačno

Na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine danas se očekuje sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni može pasti malo kiše ili slaba rosulja, a na planinama i malo snijega.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 11 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 2 stepena.