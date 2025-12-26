Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAJAVA METEOROLOGA

Na jugu i jugozapadu BiH danas sunčano, u ostalim područjima oblačno

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Avaz

A. O.

26.12.2025

Na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine danas se očekuje sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni može pasti malo kiše ili slaba rosulja, a na planinama i malo snijega. 

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 11 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 2 stepena.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.