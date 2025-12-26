Almir Badnjević, direktor IDDEEA-e, za "Avaz": Potpis dokumenata klikom

Mobilna aplikacija e-IDDEEA i elektronski potpis, koji su u kratkom roku doživjeli veliki odjek, donijeli su mogućnost digitalne identifikacije, elektronskog potpisivanja dokumenata, uvida u kazne, obavijesti o isteku ličnih dokumenata i pristup brojnim online uslugama, sve putem mobilnog telefona ili računara.

Pred Bosnom i Hercegovinom su i novi izazovi i veliki ciljevi, među kojima je i uvođenje e-novčanika koji bi trebao omogućiti potpunu digitalnu komunikaciju građana s državom. O tome šta sve građane očekuje u narednom periodu, razgovarali smo s Almirom Badnjevićem, direktorom Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Kako do potpisa

Od jula je startala mobilna aplikacija Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine koja omogućava da se dokumenti potpisuju putem mobilnog telefona ili računara. Koliko je građana do sada preuzelo aplikaciju i da li je uopće koriste?

- Aplikacija e-IDDEEA je u vrlo kratkom roku doživjela veliki interes. Do sada ju je preuzelo više hiljada građana, a svakodnevno je aktivno koristi veliki broj ljudi. Posebno nas raduje što je aplikaciju prihvatila, ne samo mlađa populacija nego i stariji građani koji su prepoznali da im olakšava život, jer im dolaze obavještenja o prekršajima, isteku dokumenata, omogućava praćenja statusa nekog dokumenta, digitalno potpisivanje,… i te sve informacije dobijaju odmah u telefonu. Također putem ove aplikacije mogu da se digitalno predstave/identifikuju na sve elektronske servise drugih institucija (poput eCIPS MUP KS, banaka, telekoma,…).

Aplikacija e-IDDEEA omogućava uvid u kazne, obavijesti o novim prekršajima, historiju zahtjeva za dokumente, kao i provjeru kazni za druge osobe i pravna lica uz odgovarajuće podatke. Aplikacija sadrži digitalne verzije lične karte, vozačke dozvole i pasoša, a korisnici dobijaju podsjetnike o isteku dokumenata. Mogu li se digitalni dokumenti koristiti kao službeni identifikacioni dokumenti?

- Digitalni dokumenti u aplikaciji su prateća, olakšavajuća verzija vaših fizičkih dokumenata. Oni služe da brzo pokažete podatke, da ih imate uvijek uz sebe, da ih možete koristiti u određenim digitalnim procesima. Oni nisu zamjena za fizičku ličnu kartu ili pasoš i ne zamjenjuju dokumente u situacijama gdje je zakon izričito propisao da se mora pokazati original, ali već sada značajno pomažu u svakodnevnom životu, posebno u digitalnim uslugama koje dolaze. Za potrebe identifikacije, gdje ne postoji zakonski osnov da vam neko uzima i kopira npr. ličnu kartu, ovi elektronski dokumenti su i više nego dovoljni. Međutim, za potpunu primjenu potrebno je transportirati u naše zakone evropsku regulativu EIDAS 2.0, kako bi se zakonski priznavali digitalni dokumenti. Zato marljivo radimo na razvoju digitalnog novčanika koji će biti priznat na prostoru cijele EU.

Digitalni identitet i elektronski potpis besplatan je i može se aktivirati u svim regionalnim centrima IDDEEA-e. Šta s ljudima koji nisu u mogućnosti doći u centar, poput starijih ili osoba s invaliditetom?

- Nama je posebno važno da niko ne bude isključen. Već smo započeli procese s drugim institucijama, kako bi se omogućile dodatne opcije za one koji teško mogu putovati, a radimo i na rješenjima koja će omogućiti lakšu i pristupačniju aktivaciju u budućnosti. Ovo je državni projekt i njegova suština nije tehnika, nego briga o građanima.

Šta se tačno može sada uraditi s elektronskim potpisom?

- Elektronski potpis već sada omogućava da dokument potpišete klikom, bez papira, bez pečata, bez odlaska na šalter.

Banke već uvode usluge s potpunim digitalnim procesima, telekom operateri koriste potpis, a uključuju se i druge velike institucije. Ono što je nekada tražilo red, molbu, čekanje i odlazak na više šaltera, sada se završava za nekoliko minuta, samo uz mobilni telefon ili računar. Svakog mjeseca se uključuju nove banke, nove kompanije i nove javne institucije. Odnedavno možete elektronski podnijeti zahtjev za CIPS prijavu, te vam se isti dostavi mailom. Svaki dan je sve više elektronskih servisa dostupnih građanima BiH.

Mogu li se podaci zloupotrijebiti i ko nadzire sistem?

- Podaci građana su zaštićeni najvišim sigurnosnim standardima. Sistem je razvijen po evropskim pravilima, strogo je nadziran i tehnološki i institucionalno. Niko nema pristup tuđim podacima bez zakonskog osnova, a svaka radnja u sistemu se bilježi i kontroliše. To znači da građani mogu biti sigurni da su njihovi identitet i podaci zaštićeni. Međutim, ništa nije 100 posto sigurno. Svakodnevno smo svjedoci da u cijelom svijetu se dešavaju kriminalne radnje, kako u fizičkom, tako i u elektronskom obliku.

Šta ako sistem padne?

- Čak i ako dođe do tehničkog problema, što je uvijek realno u svakoj tehnologiji, postoje rezervni načini rada i podaci građana nisu ugroženi. Naš posao je da sistem radi stabilno, a do sada se pokazao pouzdanim.

Bez papira

Naredni korak u elektronskoj identifikaciji je e-novčanik. Da li u 2026., kako je najavljivano, počinje njegova primjena?

- Plan je jasan. E-novčanik predstavlja sljedeći veliki iskorak i on će građanima omogućiti potpunu digitalnu interakciju s državom, bez papira i nepotrebnih procedura. Na projektu se aktivno radi i on će dolaziti fazno. Najvažnije je da sve što uvodimo bude sigurno, provjereno i korisno, ne samo brzo.

Uvjerenja bez odlaska u sud

E-novčanik trebao bi da omogući i digitalnu komunikaciju građana sa sudovima, poput izdavanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka u pilot sudovima. Jeste li stigli do toga i koji sudovi su se uključili u projekt?

- S pravosuđem se radi pažljivo, jer je to osjetljiva oblast. Već su definisani pilot-projekti i određene pravosudne institucije su uključene u proces pripreme. To će građanima omogućiti, između ostalog, dobijanje uvjerenja ili drugih potvrda bez odlaska u sud, što je ranije bilo nezamislivo. U naredna tri mjeseca je plan da svaki nosilac pravosudne funkcije u saradnji sa IDDEEA-om aktivira svoj besplatni elektronski potpis, sto je osnova za sve dalje. Ogroman je posao pred nama, jer se radi o 108 lokacija, ali smo odlučni da ovo završimo.