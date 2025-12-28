Sead Fetahagić: 15. godišnjica smrti bh. pisca i novinara

Njegova prva knjiga pripovjedaka ”Četvrtak poslije petka”, izdana 1960., unijela je u bosanskohercegovačku literaturu moderan izraz. Slijedi zbirka priča ”Go čovjek na krečnjaku” (1970) i eksperimentalni roman ”Drugo kraljevstvo smrti” (1990). Pisao je za radio, film i televiziju, a na pozorišnim scenama izvedene su mu komedije ”Kolo oko kaktusa”, ”Znam za jadac”, ”Velika rasprodaja” i ”Kako je počelo”. U ratnom vremenu, koje je proveo u okruženom Sarajevu, istakao se svojim satričnim kolumnama u listovima ”Oslobodenje” I ”Svijet”.

Džemaludin ef. Čaušević: 155. godišnjica rođenja jednog od najznačajnijih Bošnjaka 20. stoljeća

1870. - U mjestu Arapuša, nedaleko od Bosanske Krupe, rođen je Mehmed Džemaludin ef. Čaušević, bošnjački teolog, mislilac, prosvjetitelj, reformator, novinar, prevoditelj, četvrti po redu reisu-l-ulema u periodu Kraljevine Jugoslavije. Bio je jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih Bošnjaka 20. vijeka. Kao student u Istanbulu, Čaušević je počeo pisati u tadašnjim turskim listovima ”Tercünam-i hakitat” i “Tasvir-i efkar”. U BiH je uređivao listove “Behar”, “Tarik” i “Mekteb”, te sarađivao u listovima: “Sarajevski list”, “Gajret”, “Novi behar”, “Jugoslavenski list”, “Islamski svijet”, “Muallim” i “Narodna uzdanica”. Godine 1913., Džemaludin ef. Čaušević je izabran za četvrtog po redu reisu-l-ulemu i odmah po dolasku na tu poziciju započeo je reformu školstva. Za zaostalost Bošnjaka krivio je konzervativne krugove, koji su distancirali stanovništvo od modernih škola, od evropskih običaja, odnosno stanovništvo je bilo prepušteno samo sebi. Visoka čast iskazana je reisu Čauševiću kada mu je, 4. maja 1915. godine, beratom sultana Mehmeda Rešada V, dodijeljen počasni naslov čuvara časnih harema u Meki i Medini. Uz berat o visokom odlikovanju primio je i svečani ogrtač sa zlatovezom. Ovo visoko priznanje u dva vijeka dobila su samo dvojica Bošnjaka. Krajem 19. stoljeća dobio ga je šejhul-l-islam Mehmed Refik Hadžiabdić iz Rogatice, a početkom 20. stoljeća Džemaludin ef. Čaušević. Na položaju reisu-l-uleme Čaušević je ostao do 1930. godine, i za to vrijeme je bio nesporni duhovni vođa bosanskohercegovačkih muslimana, pokretač i učesnik njihovih brojnih akcija. Stupanjem na snagu novog ustava Islamske zajednice, 1930. godine, kojim se dokida samostalnost te institucije, reis Čaušević je nakon dva mandata i 17 godina vođenja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, podnio ostavku, a ubrzo je penzioniran ukazom kralja. Džemaludin ef. Čaušević bio je poznat i po tome što je u svoje govore unosio liberalne i reformatorske poglede na islamsku tradiciju. Pokrenuo je uvođenje latinice i ćirilice u vjerskoj štampi, nastojao modernizirati prezentaciju islama samim vjernicima. Davao je podršku izučavanju matematike, fizike, hemije i biologije, koje su neki vjernici u to vrijeme nazivali "nevjerničkim predmetima". Bio je veliki pobornik prosvjete bošnjačkog naroda, zaslužni promotor tolerancije, ravnopravnog položaja žena u ljudskom društvu, prvenstveno putem njihovog odgoja i obrazovanja te učešća u javnom životu.

Nakon što se povukao s dužnosti reisu-l-uleme, Čaušević je s hfz. Muhamedom Pandžom radio na prvom prevodu Kur'ana na naš jezik, koji je 1937. godine objavljen u Sarajevu. Nekoliko mjeseci nakon objavljivanja prijevoda Kur'ana, 28. marta 1938., Džemaludin ef. Čaušević preminuo je Državnoj bolnici u Sarajevu.

Danas su imenom Mehmeda Džemaludina Čauševića nazvane ulice u mnogim bosanskohercegovačkim gradovima i mjestima. U Cazinu je njegovim imenom nazvana medresa, a u Sarajevu osnovna škola. Ivan Meštrović mu je napravio spomen-poprsje, koja se danas čuva u Bošnjačkom institutu u Sarajevu. U Čauševićevom rodnom mjestu Arapuša 2011. godine je osnovano Udruženje "Reis Mehmed Džemaluddin ef. Čaušević" koje je, 2018., izgradilo Spomen-kuću „Reis Mehmed Džemaludin ef. Čaušević". Svakog avgusta od 2018. godine u Arapuši se održavaju "Dani reisa Čauševića".

1882. - Rođen engleski astronom i matematičar Artur Stenli Edington (Arthur Stanley Eddington), direktor Opservatorije u Kembridžu i predsjednik Međunarodne astronomske unije od 1938. do smrti, 1944. godine.

1922. - Sten Li (Stan Lee) ili Stenli Martin Liber (Stanley Martin Lieber), američki strip scenarist, urednik, izdavač, producent, televizijski voditelj, glumac i bivši predsjednik izdavačke kuće “Marvel Comics”, rođen je na današnji dan.

1925. - Ubio se ruski pjesnik Sergej Aleksandrovič Jesenjin. Konflikt epohe i pjesnikove lirske duše najviše je izražen u dramatičnim ciklusima "Kafanska Moskva" i "Povratak u zavičaj" te nizu pjesama nastalih 1924. i 1925., koje su pripremile pjesnikov tragičan kraj, ali i zamisao ciklusa "Persijski motivi" i poeme "Ana Snjegina" - svojevrsnog zavještanja. Ostala djela: zbrike pjesama "Zadušnice", "Ispovijest mangupa", "Triptih", "Stihovi skandalista", "Sovjetska Rusija", pripovijetka "Urvina", dramska poema "Pugačov".

1934. - Rođena Megi Smit (Maggie Smith), engleska filmska, pozorišna i televizijska glumica. Snimila je 60-ak filmskih naslova i 70-ak predstava, osvojivši za svoj rad dva Oskara, Emija, nagradu Toni i pet puta nagradu BAFTA. Minerva McGonagall u filmu „Harry Potter“ je jedna od zapaženijih uloga po kojoj se pamti.

1937. - Umro francuski kompozitor Žozef Moris Ravel (Joseph-Maurice Ravel), jedan od najistaknutijih predstavnika francuskog impresionizma. Bio je virtuozni pijanista i dirigent, te održavao koncerte širom Evrope i Amerike. Djela: opera "Sat Španije", balet "Dafne i Kloe", orkestarska kompozicija "Bolero", klavirski ciklusi "Ogledala", "Gaspar noći", "Kuprenov grob", "Sonatina" za klavir, mnoštvo solo pjesama.

1945. - Preminuo američki književnik i novinar Teodor Drajzer (Theodore Dreiser), jedan od začetnika naturalizma. Njegov prvi roman "Sestra Kari" zabranjen je 1900., pa je potom njegov autor desetak godina bio prinuđen da se izdržava pisanjem za ilustrirane, zabavne i modne listove. Smatrao je da spasenje svijeta leži u socijalizmu i pred kraj života postao je član Komunističke partije SAD. Ostala djela: romani "Dženi Gerhard", "Finansijer", "Titan", "Stoik", "Genije", "Američka tragedija", "Tragična Amerika", "Vrijedi li Amerika da se spase".