Danas sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bit će održana danas, s početkom u 13 sati.

Predložen je obiman dnevni red i kao jedna od tema Informacija o statusu Reformske agende Bosne i Hercegovine, obavezama prema Planu rasta za zapadni Balkan i narednim institucionalnim koracima Bosne i Hercegovine.

Predloženi su i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2026. godine te novi tekst odluke o formiranju radne grupe za izradu strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama Bosne i Hercegovine u periodu 2026-2030. godina.

Među predloženim tačkama dnevnog reda su odluka o imenovanju članova Koordinacionog deska za program djelovanja unije u oblasti zdravstva - Program EU4Health, kao i izmjena Odluke o dodatku na platu za obavljanje složenih informatičko-aplikativnih poslova zaposlenima u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Najavljene su i odluke o usvajanju plana rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2026. godinu te o visini novčane naknade za rad članova Vijeća za statistiku BiH.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, također je u najavljenom dnevnom redu među brojnim drugim temama.

Prema oficijelnoj najavi, pred članovima Vijeća ministara bit će i prijedlog odluke o preraspodjeli novca iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.

Izmjena Odluke o odobravanju novca iz tekuće rezerve državnog budžeta u svrhu nabavke namjenske opreme za požarne sezone također je jedna od brojnih drugih predloženih tačaka dnevnog reda.