Finalne pripreme: Nova godina uz Rozgu, Lončarevića i Divanhanu

Grad Sarajevo i tehnički organizatori finaliziraju posljednje pripreme za javni doček Nove 2026. godine u Sarajevu, koji će biti održan na lokalitetu iza Sarajevo City Centra.

Program Javnog dočeka Nove 2026. godine počinje u 19.30 sati prijenosom audiovizuelnog signala Novogodišnjeg koncerta Sarajevske filharmonije iz Narodnog pozorišta Sarajevo na LED ekranima, koji će biti postavljeni na Pozorišnom trgu Susan Sontag, kao i na LED ekranima na lokalitetu održavanja javnog dočeka Nove 2026. godine.

Nastupi Rozge, Lončarevića i Divanhane

Centralni program javnog dočeka Nove 2026. godine počinje u 21 sat nastupom grupe Divanhana, nakon čega slijede nastupi Dženana Lončarevića i Jelene Rozge.

Ulazi na lokalitet dočeka Nove 2026. godine bit će otvoreni 31. decembra u 17.30 sati. Dva ulaza bit će otvorena iz ulice Vrbanja i jedan iz ulice Kotromanića.

Kao i prethodne godine, osigurana je zona za osobe s poteškoćama i osobe s invaliditetom u neposrednoj blizini bine. Osobe s poteškoćama i invaliditetom na lokalitet ulaze na VIP ulaz, preko puta hotela Swissôtel. Isti ulaz planiran je i za akreditovane medije. Na ulazima će se vršiti kontrola ulaska posjetilaca.

Po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, za sigurnost cjelokupnog događaja angažirano je 100 redara (zaštitara), četiri ekipe hitne medicinske pomoći i jedna mobilna ekipa hitne medicinske pomoći, te dvije ekipe vatrogasne službe.

Na lokalitetu održavanja javnog dočeka Nove 2026. godine bit će postavljeni mobilni toaleti, kao i toaleti prilagođeni osobama s poteškoćama i invaliditetom.

U prostor dočeka Nove 2026. godine nije dozvoljeno unositi: hranu i pića, staklene i plastične boce, limenke i bilo kakve tekućine, velike torbe ili ruksake, pirotehnička sredstva bilo koje vrste (petarde, baklje i sl.), oružje, oštre i potencijalno opasne predmete, kao ni druge predmete koji mogu ugroziti druge posjetioce ili narušiti sigurnost događaja.

Organizator ne odgovara za predmete čije unošenje nije dozvoljeno. Sve što se unosi na lokalitet dočeka Nove 2026. godine mora biti vidljivo. Na lokalitetu održavanja dočeka nije dozvoljena prodaja niti konzumiranje alkoholnih pića.

Pojačane kontrole

Nadležne inspekcije vršit će pojačane kontrole s ciljem sprječavanja nelegalne trgovine i zauzimanja javne površine, kao i izvršavanja drugih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti na lokalitetu održavanja javnog dočeka Nove 2026. godine.