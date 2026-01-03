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NAJAVA METEOROLOGA

U BiH danas oblačno s kišom, evo gdje će padati snijeg

U Hercegovini povremeno i jaki udari vjetra

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Avaz

A. O.

3.1.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, koja će u sjevernim područjima Bosne postupno prelazit u susnježicu i snijeg. 

Na planinama sa snijegom. U Hercegovini uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. U Hercegovini povremeno i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 6 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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