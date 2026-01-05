U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Snijeg blokirao BiH

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Snijeg blokirao BiH.
Čitajte kako je nastao haos u BiH, koji je prouzrokovao desetine saobraćajnih nesreća i kolaps na granicama. Izdato je upozorenje za porast vodostaja riječ, a i danas se očekuju obilne padavine.
Donosimo i šta čeka Venecuelu nakon pada predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.
Nakon tragedije u Dubrovniku bavili smo se i time zašto ljudi ginu za fotografiju?
Otkrivamo i kako region spašava ekonomiju Evrope.
Čitajte i kako se do kraja godine očekuje kraj radova na sjevernom dijelu Koridora 5C.
Donosimo intervju s reprezentativcem BiH Dženisom Burnićem.
Otkrivamo detalje drame na Bjelašnice gdje se povrijedio dječak.
Jedna o tema kojom se bavimo je i kako mladi rješavaju stambeno pitanje u Sarajevu.
Za "Dnevni avaz" govorila je dobitnica duple Zlatne značke Hena Vehabović.
Na stranicama kulture čitajte kako je Adis Žiga ispisao i objavio svoje teško iskustvo. Svjedočanstvo iz opkoljene Žepe.
Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.
Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.