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DIREKTOR BNT-A

Belegić: Nastavljamo s proizvodnjom

BNT-TMiH nije dobio nikakvo rješenje o oduzimanju dozvole za proizvodnju dronova, rekao je

Besim Belagić. Facebook

M. Až.

5.1.2026

Direktor BNT-a, Besim Belegić, poručio je da tvornica nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima, uprkos odluci ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca o privremenom oduzimanju dozvole za proizvodnju dronova.

Košarac je obrazložio da inspekcijskim nadzorom navodno nije utvrđena usklađenost stvarnih količina, tehničkih i operativnih karakteristika proizvedenih dronova sa podacima iz zahtjeva BNT-a za izdavanje odobrenja za proizvodnju prototipa.

Belegić je odbio komentarisati ove navode: "BNT-TMiH nije dobio nikakvo rješenje o oduzimanju dozvole za proizvodnju dronova, tako da se u ovom momentu ne možemo izjasniti o istom."

On je istakao da se preduzeće strogo pridržava zakonskih propisa i uputstava nadležnih službi: "Napominjem da preduzeće ima izuzetno dobru saradnju sa MVTEO te vjerujemo da ćemo i trenutnu situaciju prevazići na zadovoljstvo svih."

Belegić je dodao da BNT-TMiH nastavlja sa redovnim aktivnostima u cilju jačanja preduzeća, zapošljavanja novih radnika i povećanja obima proizvodnje.

- BNT-TMiH će u 2026. godini ostvariti znatno veće prihode nego u 2025. godini i povećati broj zaposlenih - zaključio je direktor.

# BNT
# BNT TMIH
# BESIM BELEGIĆ
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