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GRADONAČELNIK GORAŽDA

Imamović: Situacija uz Drinu se stabilizuje

Već sutra će biti dostupna jedna pumpa Federalne uprave Civilne zaštite, kao i montažni most Oružanih snaga BiH, rekao je

Ernest Imamović. FENA

M. Až.

6.1.2026

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović oglasio se povodom trenutne situacije uz rijeku Drinu, ističući da se stanje stabilizuje i da više ne postoji neposredna opasnost od novih izlivanja.

- Prema informacijama iz hidroelektrana Mratinje i Višegrad, vodostaj Drine je normalizovan - saopćio je Imamović. Dodao je da su tokom dana obišli Fabriku vode u Vitkovićima i ugrožena naselja, te održali sastanak sa Kantonalnim štabom Civilne zaštite na kojem su doneseni zaključci o daljnjim aktivnostima.

Gradonačelnik je istakao da je u kontaktu s direktorom Federalne uprave Civilne zaštite i ministrom odbrane BiH Zukanom Helezom, koji su izrazili spremnost da stave na raspolaganje sve raspoložive snage ukoliko se ukaže potreba.

- Već sutra će biti dostupna jedna pumpa Federalne uprave Civilne zaštite, kao i montažni most Oružanih snaga BiH, koji se po potrebi može instalirati - poručio je Imamović.

On je dodao da će vodosnabdijevanje Grada Goražda biti uspostavljeno sutra i zahvalio građanima na strpljenju i solidarnosti u ovim teškim trenucima.

# GORAŽDE
# ERNEST IMAMOVIĆ
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