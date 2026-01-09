Amel Tuka, najbolji bh. atletičar, slavi 35. rođendan

Na današnji dan 1991. godine, rođen je Amel Tuka, najbolji bosanskohercegovački atletičar, čija je specijalnost trčanje na 400 i 800 metara; u obje discipline drži nacionalni rekord.
Atletikom se Amel počeo baviti slučajno, kada je 2008. godine, kao učenik trećeg razreda STŠ "Kemal Kapetanović" iz Kaknja, učestvovao na Malim olimpijskim igrama u Zenici i pobijedio u utrci na 400 metara. Trener AK Zenica Halid Sedić pozvao ga je na razgovor, nakon kojeg je Tuka postao član tog kluba.
Od 2010. stalni je član seniorske atletske reprezentacije BiH. U junu 2013. pobijedio je na takmičenju Treće lige Evropskog ekipnog prvenstva, a mjesec kasnije, na Evropskom prvenstvu U-23, osvojio je treće mjesto na 800 metara i postavio državni rekord. U 2014. osvojio je bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu u Pitestiju, da bi na svom drugom Evropskom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji u Cirihu bio šesti s novim državnim rekordom.
Na Svjetskom prvenstvu 2015. u Pekingu Tuka je osvojio bronzanu medalju u utrci na 800 metara, što je prva medalja za BiH na svjetskim atletskim prvenstvima. Iste godine je, prema izboru Asocijacije balkanskih atletskih federacija (ABAF), osvojio titulu najboljeg atletičara na Balkanu.
Amelov najveći uspjeh u karijeri je srebrena medalja na 800 metara na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2019. godine.
Rođen slavni kompozitor Stevan Mokranjac
1856. - Srbijanski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac, osnivač Srpske muzičke škole i Beogradskog gudačkog kvarteta, rođen je na današnji dan. Djela: "Rukoveti" /15/, "Primorski napjevi", "Kozar", solo pjesma "Lem-Edim", scenska muzika za "Ivkovu slavu", crkvena muzika "Opelo", "Akatist Bogorodici", "Liturgija".
1890. - Rođen češki pisac Karel Čapek, koji je prvi u svijetu upotrijebio reč „robot“ u svojoj drami “R. U. R.” iz 1920., tvrdeći da je njegov brat Josef Čapek smislio ovu riječ. Svojim utopističkim romanima "Fabrika apsolutnog", "Krakatit" i "Rat ljudi i daždevnjaka" Čapek je upozorio na apsurdnost tehničke civilizacije, a kao direktna opomena zvuče njegove drame "Bijela bolest" i "Mati".
1908. - Čuvena francuska spisateljica Simon de Bovoar (Simone de Beauvoir), egzistencijalistkinja, autorica romana, pozorišnih komada i filozofskih eseja, rođena je na današnji dan. Djela: romani "Mandarini", "Lijepe slike", "Drugi spol", memoari "Uspomene dobro vaspitane djevojke".
1941. - Rođena američka pjevačica Džoan Baez (Joan Baez), borac za ljudska prava, koja se tokom Vijetnamskog rata snažno protivila vojnoj intervenciji SAD u Indokini, što je imalo ogroman odjek u javnosti, posebno među mladim Amerikancima.
1951. - U Njujorku je službeno otvoreno sjedište Ujedinjenih nacija, najveće svjetske mirotvorne organizacije.
Rođen Mirza Delibašić, najbolji bh. sportist 20. stoljeća
1954. – Rođen Mirza Delibašić, najbolji bosanskohercegovački košarkaš, ali i sportist 20. stoljeća. Popularni Kinđe uvršten je među 50 osoba koje su najviše doprinijele Euroligi. U svojoj 14. godini, 1968., Mirza je postao pionirski prvak Bosne i Hercegovine u tenisu, ali se opredijelio za košarku, te iste godine postao član košarkaškog kluba Sloboda iz Tuzle. U ovom klubu ostao je do 1972., kada je prešao u KK Bosna, za koju je odigrao 700 utakmica i postigao blizu 14.000 koševa. S Bosnom je Kinđe bio prvak bivše SFR Jugoslavije i Evrope te osvojio Kup Jugoslavije u košarci. Također, s ekipom Bosne bio je i viceprvak svijeta, osvojivši drugo mjesto na klupskom prvenstvu svijeta, Interkontinentalnom kupu odigranom 1979. u Brazilu. Nakon Bosne Kinđe je igrao za Real Madrid, ali se, 1983. godine, usljed izljeva krvi u mozak morao penzionirati. S reprezentacijom SFR Jugoslavije, za koju je ubilježio je 176 utakmica i postigao 1.759 poena, bio je prvak Balkana, Evrope, svijeta i olimpijski pobjednik.
Delibašić je bio prvi selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na Evropskom prvenstvu 1993. u Njemačkoj pod njegovim vodstvom reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je osmo mjesto. Godine 1995., podnio je ostavku na mjesto selektora, te postao
direktor KK Bosna iz Sarajeva, ostavši na tom mjestu do smrti, 8. decembra 2001. godine.
1965. - Bh. književnica Bisera Boškailo, doktorica filoloških nauka (germanistika) i dugogodišnja profesorica njemačkog jezika i književnosti u Njemačkoj, BiH i Srbiji, rođena je na današnji dan. Napisala je sedam romana, tri zbirke pjesama i dvije naučne monografije, te pet knjiga prevoda značajnih njemačkih autora. Članica je Društva pisaca BiH, te Društva pisaca Njemačke. Godine 2021., odabrana je među deset najznačajnih prevodilaca njemačkog jezika od Deutscher Übersetzerfonda.
1982. – Princeza od Velsa Ketrin Elizabet Midlton Kejt (Catherine Elizabeth Middleton Kate), rođena je na današnji dan u mjestu Baklberi, u Berkširu, u južnoj Engleskoj. Završila je historiju umjetnosti na škotskom univerzitetu „Endruz“, gdje je 2001. godine upoznala britanskog princa Vilijama (William). Novembra 2010. godine, objavljeno je da su se vjerili, a 29. aprila 2011. godine su se vjenčali u Vestminsterskoj opatiji u Londonu.
2007. - Umro italijanski filmski producent Karlo Ponti (Carlo), koji je tokom pedesetogodišnje karijere producirao više od 260 filmova. Pomogao je u pokretanju karijere svoje supruge, međunarodne filmske zvijezde Sofije Loren. Osvojio je Oskara za najbolji film na stranom jeziku „Ulica“ (1954) i bio nominovan za najbolji film za produkciju „Doktora Živaga“ (1965). Godine 1996., nagrađen je Viteškim velikim krstom u vidu Ordena zasluga Republike Italije.
2015. - Preminuo Muhamed Mujkanović, bh. interpretator sevdalinki i kompozitor novokomponovane narodne pjesme. Pripadao je generaciji bosanskohercegovačkih izvođača sevdalinki po kojima je BiH prepoznatljiva u svijetu. Snimio je više od 300 arhivskih snimaka narodne muzike, a autor je i 40 vlastitih kompozicija.