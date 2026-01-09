Amel Tuka, najbolji bh. atletičar, slavi 35. rođendan

Na današnji dan 1991. godine, rođen je Amel Tuka, najbolji bosanskohercegovački atletičar, čija je specijalnost trčanje na 400 i 800 metara; u obje discipline drži nacionalni rekord. Atletikom se Amel počeo baviti slučajno, kada je 2008. godine, kao učenik trećeg razreda STŠ "Kemal Kapetanović" iz Kaknja, učestvovao na Malim olimpijskim igrama u Zenici i pobijedio u utrci na 400 metara. Trener AK Zenica Halid Sedić pozvao ga je na razgovor, nakon kojeg je Tuka postao član tog kluba. Od 2010. stalni je član seniorske atletske reprezentacije BiH. U junu 2013. pobijedio je na takmičenju Treće lige Evropskog ekipnog prvenstva, a mjesec kasnije, na Evropskom prvenstvu U-23, osvojio je treće mjesto na 800 metara i postavio državni rekord. U 2014. osvojio je bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu u Pitestiju, da bi na svom drugom Evropskom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji u Cirihu bio šesti s novim državnim rekordom. Na Svjetskom prvenstvu 2015. u Pekingu Tuka je osvojio bronzanu medalju u utrci na 800 metara, što je prva medalja za BiH na svjetskim atletskim prvenstvima. Iste godine je, prema izboru Asocijacije balkanskih atletskih federacija (ABAF), osvojio titulu najboljeg atletičara na Balkanu. Amelov najveći uspjeh u karijeri je srebrena medalja na 800 metara na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2019. godine.

Stevan Mokranjac . Wikipedia.org Stevan Mokranjac . Wikipedia.org

Rođen slavni kompozitor Stevan Mokranjac 1856. - Srbijanski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac, osnivač Srpske muzičke škole i Beogradskog gudačkog kvarteta, rođen je na današnji dan. Djela: "Rukoveti" /15/, "Primorski napjevi", "Kozar", solo pjesma "Lem-Edim", scenska muzika za "Ivkovu slavu", crkvena muzika "Opelo", "Akatist Bogorodici", "Liturgija". 1890. - Rođen češki pisac Karel Čapek, koji je prvi u svijetu upotrijebio reč „robot“ u svojoj drami “R. U. R.” iz 1920., tvrdeći da je njegov brat Josef Čapek smislio ovu riječ. Svojim utopističkim romanima "Fabrika apsolutnog", "Krakatit" i "Rat ljudi i daždevnjaka" Čapek je upozorio na apsurdnost tehničke civilizacije, a kao direktna opomena zvuče njegove drame "Bijela bolest" i "Mati". 1908. - Čuvena francuska spisateljica Simon de Bovoar (Simone de Beauvoir), egzistencijalistkinja, autorica romana, pozorišnih komada i filozofskih eseja, rođena je na današnji dan. Djela: romani "Mandarini", "Lijepe slike", "Drugi spol", memoari "Uspomene dobro vaspitane djevojke". 1941. - Rođena američka pjevačica Džoan Baez (Joan Baez), borac za ljudska prava, koja se tokom Vijetnamskog rata snažno protivila vojnoj intervenciji SAD u Indokini, što je imalo ogroman odjek u javnosti, posebno među mladim Amerikancima. 1951. - U Njujorku je službeno otvoreno sjedište Ujedinjenih nacija, najveće svjetske mirotvorne organizacije.

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