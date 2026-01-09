Pogoršana kvaliteta zraka u Sarajevu i Visokom

okom dana u dijelovima teritorije Bosne i Hercegovine zabilježen je porast zagađujućih materija u zraku te je došlo do drastičnog pogoršanja kvaliteta zraka. Najzagađeniji grad je Sarajevo u kojem, prema podacima od 15.00 sati, indeks kvaliteta zraka iznosi 473 i opasan je za stanovništvo.

Slična situacija je i u Visokom u kojem je indeks kvaliteta zraka u 15.00 sati iznosio 322.

Upozorenje stanovništvu

Upozorava se cjelokupno stanovništvo na području Sarajeva i Visokog na moguće ozbiljne posljedice, te da tokom boravka vani izbjegava bilo kakve napore. Najugroženije kategorije stanovništva: trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, morale bi ostati u zatvorenom, objavljeno je na web stranici nevladine organizacije Ekoakcija.

I u brojnim drugim gradovima zrak je vrlo nezdrav za stanovništvo. U Prijedoru je indeks kvaliteta zraka u 15.00 sati iznosio 292; Ilijašu 291; Vogošći 274; Tuzli 244; Kaknju 235; Banja Luci 219, te Hadžićima 227.

Na području tih gradova kod osoba s respiratornim oboljenjima poput astme moguća značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti. Povećana vjerovatnoća negativnih posljedica je po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.