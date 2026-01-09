Pogoršana kvaliteta zraka u Sarajevu i Visokom

okom dana u dijelovima teritorije Bosne i Hercegovine zabilježen je porast zagađujućih materija u zraku te je došlo do drastičnog pogoršanja kvaliteta zraka. Najzagađeniji grad je Sarajevo u kojem, prema podacima od 15.00 sati, indeks kvaliteta zraka iznosi 473 i opasan je za stanovništvo.
Slična situacija je i u Visokom u kojem je indeks kvaliteta zraka u 15.00 sati iznosio 322.
Upozorenje stanovništvu
Upozorava se cjelokupno stanovništvo na području Sarajeva i Visokog na moguće ozbiljne posljedice, te da tokom boravka vani izbjegava bilo kakve napore. Najugroženije kategorije stanovništva: trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, morale bi ostati u zatvorenom, objavljeno je na web stranici nevladine organizacije Ekoakcija.
I u brojnim drugim gradovima zrak je vrlo nezdrav za stanovništvo. U Prijedoru je indeks kvaliteta zraka u 15.00 sati iznosio 292; Ilijašu 291; Vogošći 274; Tuzli 244; Kaknju 235; Banja Luci 219, te Hadžićima 227.
Na području tih gradova kod osoba s respiratornim oboljenjima poput astme moguća značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti. Povećana vjerovatnoća negativnih posljedica je po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.
Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji, moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani. I svi ostali morali bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja.
Kvalitet zraka danas je dobar jedino na području Gacka u kojem je u 15.00 sati indeks kvaliteta zraka iznosio 44; Trebinja 37; Ivan-sedla 26 i Bihaća 12.
Meteorološke prilike
Prema informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, s obzirom na prognozirane meteorološke prilike u narednom periodu, koje uključuju pretežno oblačno vrijeme uz padavine – kišu u Hercegovini i snijeg u Bosni – te umjeren vjetar, ne očekuju se značajnije promjene u kvalitetu zraka u odnosu na prethodne dane.
Negativni utjecaji zagađenja i dalje će biti najizraženiji u jutarnjim i večernjim satima, naročito u kotlinskim i urbano-industrijskim sredinama.
Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju čestica ( PM2.5 i PM10), ozona (O3), dušikovog dioksida (NO2), sumpornog dioksida (SO2) i emisije ugljičnog monoksida (CO).
PM - "particulate metter" ili partikularne su vrlo sitne i golom oku nevidljive čestice, a broj označava njihovu veličinu.
Vrijednost indeksa kvaliteta zraka od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.