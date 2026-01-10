Fadil Toskić: 20. godišnjica smrti bh. pjevačke legende

Na današnji dan 2006. godine, u Sarajevu je preminuo bosanskohercegovački pjevač Fadil Toskić, jedno od najemotivnijih festivalskih imena bh. šlageristike iz kasnih 1970-ih i ranih 1980-ih godina. Muzičku karijeru Toskić je započeo 1970-ih godina s rok bendom "Ajani", a kasnije je radio s "Teškom industrijom", da bi krajem 1970-ih krenuo u uspješnu solo karijeru. Prvi solo nastup imao je na festivalu „Prvi aplauz“ koji je održavan u Banjoj Luci, a bio je afirmativan festival za mnoge mlade pjevače koji počinju da se bave pjevanjem. Potom je nastupio na festivalu „Vaš šlager sezone“ 1977. godine s pjesmom „Pođi pravo“, a godinu kasnije s kompozicijom „Zapalio sam plamen u srcu tvom“ osvojio je prvu nagradu publike. Na gotovo svim festivalima u bivšoj SFR Jugoslaviji Toskić je osvajao nagrade. Ostavio nam je velike hitove koji se i danas pjevaju s merakom, kako ih je i on pjevao, poput: „Buro ljubavi, vladaj“, „Jasmina“ „Crno vino, plave oči“, „Kad ostaneš jednom sama“...

Karl fon Line . Wikipedia.org Karl fon Line . Wikipedia.org

Umro švedski naučnik Karl fon Line 1778. - Umro švedski naučnik Karl fon Line (Carl von Linne), jedan od najvećih deskriptivnih botaničara svih vremena. Prvi je postavio principe definiranja rodova i vrsta i uveo binarnu nomenklaturu, prema kojoj svaka biljka i životinja ima dva imena - roda i vrste. Osnivač je i prvi predsjednik Švedske akademije nauka. Djela: "Sustema naturae", "Philosophia botanica", "Genera plantarum", "Species plantarum". 1862. - Preminuo Semjuel Kolt (Samuel Colt), inovativni američki izumitelj i industrijalac iz Hartforda. Osnovao je “Colt's Patent Firearms Manufacturing Company”, te masovno proizvodio komercijalno uspješne revolvere. Izumio je prvi revolver Colt Paterson koji je patentiran 1836. 1863. - U Londonu otvorena prva linija podzemne željeznice u svijetu. 1884. - Rođena Zdenka Marković, hrvatska književnica. Bavila se i prevođenjem poljske književnosti te naučnim radom na polju književnosti. Najpoznatija djela su joj monografije „Frangeš Mihanović“ i „Pjesnikinje starog Dubrovnika od sredine XVI do svršetka XVIII stoljeća u kulturnoj sredini svoga vremena“. 1891. - Umro srbijanski književnik i ljekar Laza Lazarević. Kao ljekar učestvovao je u organizaciji saniteta u Srbiji i objavio pedeset i četiri rada u stručnim medicinskim časopisima. Najpoznatija književna djela: "Prvi put s ocem na jutrenje", "Sve će to narod pozlatiti", "Vetar", "Na bunaru", "Školska ikona", "On zna sve", "U dobri čas hajduci", "Verter". 1902. - Rođen Dobriša Cesarić, jedan od najvećih hrvatskih pjesnika svih vremena, čija lirika, zbog jednostavnosti i jasnoće, i danas uživa veliku popularnost u širokim čitalačkim krugovima. Bio je redovni član HAZU-a od 1951. godine, te 1962. predsjednik Društva književnika Hrvatske. Preminuo je u Zagrebu 18. decembra 1980. godine. 1945. - Rođen Ser Roderik Dejvid "Rod" Stjuart (Ser Roderick David "Rod" Stewart), britanski rok i pop pjevač. U svojoj dugoj karijeri imao je više hitova poput: „Maggie May“, „You Wear It Well“, „Tonight's the Night“, „Downtown Train“, „Forever Young“, „Rhythm of My Heart“... Godine 2007., za svoj doprinos u muzici dobio je najviše britansko priznanje Orden Britanskog carstva.

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