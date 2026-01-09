Hasanović: Zanima nas samo dobrobit građana Vogošće, spremni smo na proteste

Kroz kratko saopćenje sastavljeno od četiri rečenice BAGS-Energotehnika, preduzeće u većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo, obavijestilo je danas stanovnike Vogošće da zbog nedostatka energenta - mazuta prelazi na "Topli režim" rada, bez jasnih odgovora građanima kako, zašto i zbog čega su u najhladnijem periodu ostali bez grijanja, saopćeno je večeras iz Općine Vogošća.

- Reći da nas je neprijatno iznenadilo saopćenje BAGS-Energetike da tokom najhladnijih dana obustavlja grijanje građanima i institucijama u Vogošći bila bi previše blaga konstatacija. Takva odluka menadžmenta firme u većinskom vlasništvu Vlade Kantona Sarajevo je šokantna, ali teško da je iznenađujuća. Odavno se igraju raznorazne igre i igrice oko ove firme, a ceh plaćaju građani Vogošće – kazao je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Kako je istaknuto u saopćenju dešavanja s grijanjem u Vogošći u posljednje dvije godine odavno su prestala biti slučajnost.

- Ne želimo spekulisati o kakvim se sve prikrivenim interesima radi. To nas ne zanima. Interesuje nas dobrobit naših građana, a simptomatično je da se grijanje ukida u trenutku kada se najavljuju nezapamćeni minusi – poručio je Hasanović.

Općina Vogošća ne samo da je spremna podržati opravdane proteste sugrađana, nego smo ih spremni i organizovati i staviti se na njihovo čelo. Ovo je pitanje osnovnih životnih uslova za građane Vogošće, naglašeno je u saopćenju.