Podnesena još jedna prijava protiv Milorada Dodika zbog govora mržnje

Bivši logoraš iz Prijedora Satko Mujagić podnio je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine još jednu krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti tokom predizbornog skupa Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Istočnom Sarajevu, prenosi Detektor.

Kako se navodi u prijavi, Dodik je 10. novembra 2025. na predizbornom skupu SNSD-a u Istočnom Sarajevu održao govor u kojem je iznio niz izjava o Bošnjacima, koje je nazivao “muslimanima” i “Turcima”, “podanicima”, optužujući ih za laži, islamizaciju i dominaciju nad hrišćanima.

- Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pustite priče da smo isti ljudi. Nismo ista vjera. Niko ne laže više od Turčina. Da se suprotstavimo velikom muslimanskom nacionalizmu koji je reinkarnacija političkog islama, koji nije završio svoj posao ovdje. Nije njihova Bosna i Hercegovina. Propada im priča o unitarnoj Bosni jer nisu svoji, već podanici. Za razliku od nas Srba koji to znamo, umijemo i hoćemo - citiran je Dodikov govor u prijavi.

Mujagić za Detektor kaže da mu nije cilj da se s bilo kim “ganja po sudovima”, pa ni s Dodikom, ali pošto Tužilaštvo BiH godinama ne radi svoj posao kako treba i ne procesuira jezik mržnje po službenoj dužnosti, podnio je prijavu.

- Stvar je u tome da mi moramo naučiti živjeti u pravnoj državi, gdje se kršenje zakona sankcioniše, neovisno od toga o kome se radi. A upravo ovakve izjave s njegovog ‘nivoa’ dovode do drugih, pa i do incidenata. Takve uvrede i kvalifikacije su dovodile do anarhije i masovnih zločina tokom rata - navodi Mujagić.

Prema prijavi, ova izjava je data u kontekstu političkog govora ili medijskog nastupa, a odnosi se na Bošnjake kao etničku i muslimane kao vjersku grupu, prikazujući ih kao lažljive i nepouzdane, i podanike, što predstavlja klasičan primjer govora mržnje.

- S obzirom na trenutnu sigurnosnu situaciju u svijetu, te brojne ratne zločine i genocid počinjene nad Bošnjacima prije 30 godina, ova izjava unosi nemir i strah među Bošnjake, a narušava dobre međuljudske odnose koji su izgrađeni nakon rata - navodi se u prijavi.

Verbalni teror

Mujagić smatra da je dosta bilo verbalnog terorisanja.

- I spreman sam sutra povući prijavu ako dotični simbolički povuče svoje izjave, a ako Kajganić [Milanko] još bude otezao, sljedeći korak je disciplinski postupak protiv njega i tužioca koji radi ovaj slučaj, jer ne rade posao za koji su plaćeni - zaključuje Mujagić.

Mujagić je u dokumentu podsjetio da se ova nova izjava nadovezuje na prethodnu, sličnu izjavu osumnjičenog od 3. augusta 2021. godine, datu tokom gostovanja na entitetskom TV kanalu RTRS. Tada je Dodik rekao da su Bošnjaci “podanički narod bez karaktera i kapaciteta”.

I za ovu izjavu Mujagić je prije četiri godine podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH, ali još uvijek nije donesena odluka. Mujagić se pozvao i na ovu prijavu, kao dodatni dokaz.

- Predmet je u radu, provode se radnje po nalogu tužitelja - odgovoreno je iz Tužilaštva BiH za Detektor.

"Kao amebe"

Detektor je ranije pisao da je Tužilaštvo BiH odlučilo da neće procesuirati prijavu protiv Milorada Dodika za raspirivanje vjerske mržnje tokom govora na predizbornom skupu na kome je rekao da se “muslimani useljavaju kao amebe” na područja gdje žive Srbi.

Tužilaštvo BiH je najprije potvrdilo da je formiralo predmet, ali su uskoro saopštili da je on prebačen u Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. Državni tužioci su utvrdili da izjavama nije počinjeno krivično djelo raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje, pa su predmet prebacili u Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo, uz sugestiju da bude procesuirano kao javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje.

Ranije istraživanje Detektora otkrilo je kako je Dodik najveći pojedinačni izvor mrzilačkih poruka u BiH. On je bio političar s najviše izjava koje mogu poticati na širenje mržnje zabilježenih u bazi podataka tokom 2022. godine, ali se protiv njega tada vodila samo jedna istraga, i do danas nije podignuta niti jedna optužnica za govor mržnje, koji je nastavio i tokom predizborne kampanje.