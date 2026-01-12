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PREDSJEDNIK SDA

Izetbegović se sastao sa predstavnicima tuzlanskog ogranka SDA

Posebna pažnja posvećena je stanju i djelovanju Stranke demokratske akcije, naročito u Tuzlanskom kantonu

Izetbegović se sastao sa predstavnicima tuzlanskog ogranka SDA. SDA

M. Až.

12.1.2026

Predsjednik SDA Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona Šekib Umihanić i potpredsjednik SDA Bosne i Hercegovine Muamer Zukić sastali su se kako bi razgovarali o aktuelnim političkim temama, s naglaskom na pitanja od značaja za Tuzlanski kanton.

Posebna pažnja posvećena je stanju i djelovanju Stranke demokratske akcije, naročito u Tuzlanskom kantonu, kao i aktuelnim i predstojećim političkim procesima i aktivnostima.

 Istaknuta je važnost očuvanja i daljeg jačanja stranačke baze kao temelja stabilnog, odgovornog i dosljednog političkog djelovanja SDA.

# ŠEKIB UMIHANIĆ
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
# TUZLANSKI KANTON
# MUAMER ZUKIĆ
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