Izetbegović se sastao sa predstavnicima tuzlanskog ogranka SDA

Predsjednik SDA Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona Šekib Umihanić i potpredsjednik SDA Bosne i Hercegovine Muamer Zukić sastali su se kako bi razgovarali o aktuelnim političkim temama, s naglaskom na pitanja od značaja za Tuzlanski kanton.

Posebna pažnja posvećena je stanju i djelovanju Stranke demokratske akcije, naročito u Tuzlanskom kantonu, kao i aktuelnim i predstojećim političkim procesima i aktivnostima.

Istaknuta je važnost očuvanja i daljeg jačanja stranačke baze kao temelja stabilnog, odgovornog i dosljednog političkog djelovanja SDA.