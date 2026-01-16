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FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Munjić ide u penziju za dvije sedmice: Disciplinski postupak se gasi

Suspendovani v. d. direktora FUP-a kojem je Vrhovni sud Federacije BiH produžio mjere zabrane obavljanja dužnosti, za dvije sedmice ide u penziju

Vahidin Munjić. RSE

M. Až.

16.1.2026

Vahidin Munjić, suspendovani v. d. direktora Federalne uprave policije, kojem je Vrhovni sud Federacije BiH danas produžio mjere zabrane obavljanja dužnosti, za dvije sedmice ide u penziju.

Ovo je Faktoru potvrđeno iz Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH.

Izvor Faktora ističe da će Munjiću, nakon što ode u penziju, biti obustavljen disciplinski postupak koji se vodi u Ministarstvu unutrašnjih poslova FBiH.

- Time će se završiti i sve ono što radi Nezavisni odbor u povodu toga, a nama ostaje da provedemo konkursnu proceduru za izbor direktora i zamjenika direktora FUP-a - rečeno je Faktoru iz Nezavisnog odbora.

Kako Faktor saznaje, jučer je Nezavisni odbor razgovarao i sa Ramom Isakom, ministrom unutrašnjih poslova FBiH, te im je rečeno da ovo ministarstvo provodi disciplinski postupak.

Izvor Faktora tvrdi da Ministarstvo namjerno odugovlači i čeka da Munjić ode u penziju, da se postupak obustavi.

# VAHIDIN MUNJIĆ
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