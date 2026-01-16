Munjić ide u penziju za dvije sedmice: Disciplinski postupak se gasi

Vahidin Munjić, suspendovani v. d. direktora Federalne uprave policije, kojem je Vrhovni sud Federacije BiH danas produžio mjere zabrane obavljanja dužnosti, za dvije sedmice ide u penziju.

Ovo je Faktoru potvrđeno iz Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH.

Izvor Faktora ističe da će Munjiću, nakon što ode u penziju, biti obustavljen disciplinski postupak koji se vodi u Ministarstvu unutrašnjih poslova FBiH.

- Time će se završiti i sve ono što radi Nezavisni odbor u povodu toga, a nama ostaje da provedemo konkursnu proceduru za izbor direktora i zamjenika direktora FUP-a - rečeno je Faktoru iz Nezavisnog odbora.

Kako Faktor saznaje, jučer je Nezavisni odbor razgovarao i sa Ramom Isakom, ministrom unutrašnjih poslova FBiH, te im je rečeno da ovo ministarstvo provodi disciplinski postupak.

Izvor Faktora tvrdi da Ministarstvo namjerno odugovlači i čeka da Munjić ode u penziju, da se postupak obustavi.