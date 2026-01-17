Prije 9 godina preminuo prof. dr. Dubravko Lovrenović

Na današnji dan 2017. godine, u Sarajevu je preminuo bosanskohercegovački historičar prof. dr. Dubravko Lovrenović.
Rođen je u Jajcu, 30. avgusta 1956. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu s temom “Ugarska i Bosna (1387. – 1463.)”, na kojem je bio redovni profesor Odsjeka za historiju, te predavao Opću historiju srednjeg vijeka.
Bio je zamjenik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Federacije BiH od 2001. do 2003., kao i voditelj Centra za istraživanje historije pri Međunarodnom forumu "Bosna" iz Sarajeva i član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Objavio je više desetaka naučnih i publicističkih tekstova.
Umro Skenderbeg, albanski nacionalni heroj
1468. – Umro Skenderbeg, albanski nacionalni heroj, poznat kao vođa otpora albanskih plemena osmanskim osvajačima. Skenderbeg je historijski nadimak Gjergja Kastriotija, kneza Albanije, koji je opjevan u narodnim pjesmama i obrađen u književnosti kao lik romantičnog borca za slobodu. Osim narodnih epskih pjesnika, i nekoliko evropskih umjetnika u njegovom je liku pronašlo inspiraciju. Između ostalih, italijanski kompozitor Antonio Vivaldi napisao je operu „Skenderbeg“.
1600. – Rođen Pedro Kalderon de la Barka (Calderón de la Barca), jedan od najvećih dramatičara španskog baroka i posljednji veliki pisac zlatnog vijeka španske književnosti. Njegove "Komedije" mogu se podijeliti na religiozne, filozofske i tragične, a napisao je i gotovo 200 pozorišnih komada.
1773. – Engleski moreplovac Džejms Kuk (James Cook) je brodom „Resolution“ prvi prešao Antarktički krug.
1899. - Rođen Alfons Gabrijel Al Kapone (Alphonse Gabriel Capone), jedan od najvećih i najpoznatijih američkih kriminalaca i mafijaša italijanskog porijekla. Sa samo 26 godina Al je postao šef jedne od najvećih mafijaških porodica koja je imala više od 1000 članova. Često je viđan u društvu političara, poslovnih ljudi i filmskih zvijezda.
1929. - Prvi put se pojavio Popaj u stripu “Thimble Theatre” koji je nacrtao Elzi Krisler Segar (Elzie Crisler), a nakon njegove smrti nastavio ga je crtati Bad Sagendorf (Bud) te drugi autori. Lik karikaturalnog obličja i naravi, ubrzo je stekao svjetsku popularnost. Kako je Popaj svoju snagu crpio iz špinata, time se poticalo djecu na konzumaciju toga povrća (zato su neke marke konzervi sa špinatom preuzele njegovo ime).
1933. - U Egiptu rođena jedna od najznačajnijih francuskih pjevačica i glumica Dalida, kao Jolanda Kristina Điljoti (Iolanda Cristina Gigliotti). Nakon što je osvojila naslov Miss Egipta 1954. godine, preselila se u Pariz te je 1956. godine doživjela uspjeh preko noći s pjesmom „Bambino“. Međunarodno je najuspješniji francuski izvođač svih vremena.
Rođen legendarni američki bokser Muhamed Ali
1942. - U Luzvilu je rođen Muhamed Ali (Muhammad), kao Kasijus Marselus Klej mlađi (Cassius Marcellus Clay, Jr.), legendarni američki bokser. Prema mnogim ocjenama, bio je najveći bokser teške kategorije u historiji te jedan od najvećih sportista 20. vijeka. Ali je počeo karijeru u amaterskom boksu, a nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine u poluteškoj kategoriji, prelazi u profesionalne boksere. Prvu borbu za šampiona u profesionalnom boksu imao je 1964., kada je pobijedio tada aktuelnog prvaka Sonija (Sonny) Listona, postavši novi svjetski prvak u teškoj kategoriji. Nakon osvajanja titule Ali je javno prihvatio islam. Za vrijeme Vijetnamskog rata odbio je regrutaciju, zbog čega je osuđen, a Bokserska federacija mu je zabranila nastupe i oduzela šampionsku titulu, koju je do tada uspješno branio više puta. Prekid službene karijere trajao je skoro tri godine. Godine 1970., Ali ponovo dobija licencu za nastupe te se bori za šampionsku titulu protiv Džoa Frejzera (Joe Fraizer) i doživljava jedan od rijetkih poraza u karijeri, ali se Frejzeru odužio u borbi 1974. godine. Ta pobjeda mu je donijela mogućnost novog napada na naslov protiv Džordža Formana (George Foreman), u meču održanom 1974. godine u Zairu. Ali je pobijedio te osvojio titulu šampiona drugi put, koju je kasnije uspješno branio ponovo protiv Frejzera, ali i drugih boksera. Treći put Ali osvaja titulu šampiona protiv Leona Spinksa 1979. godine, od kojeg ju je i izgubio godinu ranije. Osim što je bio vrhunski bokser, Muhamed Ali se isticao i brojnim kontroverznim izjava i ponašanjem. Prelazak na islam, poseban način verbalnog i neverbalnog provociranja protivnika prije, za vrijeme i nakon meča, te vješto korištenje medija učinili su Alija prvom i najvećom medijskom sportskom zvijezdom 20. vijeka. Nažalost, nakon prestanka karijere obolio je od Parkinsonove bolesti. U karijeri je imao ukupno 61 profesionalni meč, od kojih je pobijedio 56, i to 37 nokautom. Nije imao nijedan neriješen meč, a pet je izgubio. Alijeva borba s relativno anonimnim bokserom Čakom Vepnerom (Chuck Wepner), u kojoj je pobijedio u 15. rundi tehničkim nokautom, nadahnula je holivudskog glumca Silvestera Satalonea (Sylvester Stallone) prilikom pisanja scenarija za film "Rocky", koji je kasnije bio nagrađen Oskarom. Muhamed Ali izabran je za najboljeg sportistu svih vremena u izboru koji je proveden među novinarima njemačkog časopisa „Bild“ i najvećeg sportistu 20. vijeka prema ispitivanju javnog mnijenja u Italiji. Preminuo je 3. juna 2016. godine.
1946. - U Londonu održana prva sednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
1962. - Rođen Džejms Judžin Džim Keri (James Eugene Jim Carrey), kanadsko-američki komičar i glumac. Kerijev uspjeh u šou „In Living Color“ doveo ga je 1994. do prve glavne uloge u filmu „Ace Ventura: Šašavi detektiv“, koji je postao velik hit. Iste godine ostvario je još dvije glavne uloge u filmovima „Maska“, te „Glup i gluplji“, koje su mu donijele plaću od sedam miliona dolara i status filmske zvijezde.
2008. - Umro američki šahist Robert Džejms Bobi Fišer (Robert James Bobby Fischer), jedan od najvećih igrača u historiji šaha. Osvojio je titulu svjetskog prvaka u šahu 1972. godine u meču s Borisom Spaskim. Nakon toga prestao je igrati i odustao od odbrane titule, pa je godine 1975. prvakom proglašen pobjednik mečeva kandidata Anatolij Karpov.