Prije 9 godina preminuo prof. dr. Dubravko Lovrenović

Na današnji dan 2017. godine, u Sarajevu je preminuo bosanskohercegovački historičar prof. dr. Dubravko Lovrenović. Rođen je u Jajcu, 30. avgusta 1956. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu s temom “Ugarska i Bosna (1387. – 1463.)”, na kojem je bio redovni profesor Odsjeka za historiju, te predavao Opću historiju srednjeg vijeka. Bio je zamjenik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Federacije BiH od 2001. do 2003., kao i voditelj Centra za istraživanje historije pri Međunarodnom forumu "Bosna" iz Sarajeva i član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Objavio je više desetaka naučnih i publicističkih tekstova.

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Umro Skenderbeg, albanski nacionalni heroj 1468. – Umro Skenderbeg, albanski nacionalni heroj, poznat kao vođa otpora albanskih plemena osmanskim osvajačima. Skenderbeg je historijski nadimak Gjergja Kastriotija, kneza Albanije, koji je opjevan u narodnim pjesmama i obrađen u književnosti kao lik romantičnog borca za slobodu. Osim narodnih epskih pjesnika, i nekoliko evropskih umjetnika u njegovom je liku pronašlo inspiraciju. Između ostalih, italijanski kompozitor Antonio Vivaldi napisao je operu „Skenderbeg“. 1600. – Rođen Pedro Kalderon de la Barka (Calderón de la Barca), jedan od najvećih dramatičara španskog baroka i posljednji veliki pisac zlatnog vijeka španske književnosti. Njegove "Komedije" mogu se podijeliti na religiozne, filozofske i tragične, a napisao je i gotovo 200 pozorišnih komada. 1773. – Engleski moreplovac Džejms Kuk (James Cook) je brodom „Resolution“ prvi prešao Antarktički krug. 1899. - Rođen Alfons Gabrijel Al Kapone (Alphonse Gabriel Capone), jedan od najvećih i najpoznatijih američkih kriminalaca i mafijaša italijanskog porijekla. Sa samo 26 godina Al je postao šef jedne od najvećih mafijaških porodica koja je imala više od 1000 članova. Često je viđan u društvu političara, poslovnih ljudi i filmskih zvijezda. 1929. - Prvi put se pojavio Popaj u stripu “Thimble Theatre” koji je nacrtao Elzi Krisler Segar (Elzie Crisler), a nakon njegove smrti nastavio ga je crtati Bad Sagendorf (Bud) te drugi autori. Lik karikaturalnog obličja i naravi, ubrzo je stekao svjetsku popularnost. Kako je Popaj svoju snagu crpio iz špinata, time se poticalo djecu na konzumaciju toga povrća (zato su neke marke konzervi sa špinatom preuzele njegovo ime). 1933. - U Egiptu rođena jedna od najznačajnijih francuskih pjevačica i glumica Dalida, kao Jolanda Kristina Điljoti (Iolanda Cristina Gigliotti). Nakon što je osvojila naslov Miss Egipta 1954. godine, preselila se u Pariz te je 1956. godine doživjela uspjeh preko noći s pjesmom „Bambino“. Međunarodno je najuspješniji francuski izvođač svih vremena.

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