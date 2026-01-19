Košarac održao sastanak o problematici odlagališta na Trgovskoj gori

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac održao je danas u Sarajevu sastanak sa predstavnicima Ekspertskog tima i međunarodne pravne konsultantske kancelarije ''Laborde Law'' iz Francuske u vezi sa problematikom izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori.

Sagovornici su konstatovali da je dosadašnje djelovanje na rješavanju ovog problema agilno, kredibilno i blagovremeno, te je izražena potpuno spremnost i opredijeljenost da se nastavi sa efikasnim i odgovornim mjerama u cilju sprječavanja namjere Hrvatske da pozicionira sporno odlgalište u neposrednoj blizini granice sa BiH.

Takođe je navedeno da su kapaciteti u BiH potpuno mobilni i da će kredibilno odgovoriti na Studiju uticaja na životnu sredinu kada bude objavljena od strane Hrvatske.

Višestruka kršenja

Na sastanku je istaknuto da su u ime BiH podnijete dvije runde podnesaka sa desetinama priloga prema nadležnim tijelima ESPO konvencije, a u kojima su naglašena višestruka kršenja ESPO konvencije od Hrvatske, te da se u maju ove godine u Ženevi očekuje usmena rasprava pred ESPO komitetom.

Takođe, upućene su i predstavke nadležnim institucijama u odnosu na Savsku i Dunavsku konvenciju, pri čemu je, između ostalog, naglašeno da izgradnja spornog odlagališta na Trgovskoj gori predstavlja ozbiljan rizik za međunarodne vodotoke, uključujući rijeke Savu i Dunav, te da Hrvatska nije sprovela procjenu prekograničnih uticaja, niti je prihvatila prijedlog BiH za sprovođenje zajedničkih istraga.

Na sastanku je posebno istaknuto da je podnijeta sveobuhvatna predstavka prema Evropskoj komisiji, u kojoj je ukazano na brojne povrede prava Evropske unije od Hrvatske u vezi sa problematikom Trgovske gore. Zatraženo je hitno i aktivno uključivanje Evropske komisije u predmetnu problematiku, kao i pokretanje postupka utvrđivanja povrede prava EU, uključujući mogućnost pokretanja postupka protiv Hrvatske pred Sudom pravde EU.

Sagovornici su takođe podsjetili da je uloženo više protestnih nota nadležnim institucijama u Hrvatskoj, kao i da je u toku priprema dodatnih postupaka u vezi sa kršenjem Aarhuske i Bernske konvencije.

Istaknuto je da će se u predstojećem periodu analizirati primjena takozvanih mekih i tvrdih mehanizama pravne zaštite i pravnog djelovanja u ime BiH, što podrazumijeva, između ostalog, otvaranje upravnih sporova u Hrvatskoj, kao i ustavne žalbe u ovoj zemlji, budući da su ugrožena elementarna ljudska prava, kao i pravo na zdravu životnu sredinu.

Naglašeno je da će međunarodna pravna konsultantska kancelarija nastaviti sa izvršavanjem daljeg akcionog plana u saradnji sa nadležnim institucijama i Еkspertskim timom, uzimajući u obzir sve primjenjive konvencije u vezi sa neprihvatljivim postupanjem Hrvatske povodom izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori.

Zajednički zaključak

Zajednički zaključak je također da se prema Hrvatskoj podnese zahtjev da se ovo pitanje rješava pred Međunarodnim sudom pravde ili pred međunarodnim arbitražnim tribunalom, ali i da će se razmotriti i drugi kredibilni modeli djelovanja u cilju zaštite prava i zdravlja građana, kао i životne sredine na ovom lokalitetu.

Također je navedeno da će se od nadležnih institucija Hrvatske ponovo zahtijevati da pravovremeno dostavljaju BiH neophodne i sveobuhvatne informacije u vezi sa ovim pitanjem.

Na sastanku je zaključeno i da je u predstojećem periodu potrebno otvoriti komunikaciju sa Srbijom, kao potencijalno zainteresovanom stranom, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.