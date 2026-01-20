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KONKURS JE LOŠ I NEODRŽIV

Sivro za "Avaz": Zbog "izmišljanja tople vode" mnogi će se tek opeći

Kada imate 1.700 žalbi i kada je svaka četvrta osnovana, to dovoljno govori koliko je ovaj sistem loš, kazao je Sivro za "Avaz"

Sudin Sivro, Predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS. Facebook

Z. V.

20.1.2026

Online konkurs za prijem radnika u osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo, raspisan 27. oktobra 2025. godine, još uvijek nije okončan, a ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da rok za njegov završetak uopće nije poznat.

Konkurs koji je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS najavljivalo kao veliku reformu koja će ubrzati proceduru i učiniti je transparentnijom, od samog početka pratile su brojne primjedbe aplikanata, ali i sindikata obrazovanja.

Svaka četvrta žalba osnovana

Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Saudin Sivro za „Avaz“ upozorava da broj žalbi i njihov procenat jasno pokazuju razmjere problema.

–Kada imate 1.700 žalbi i kada je svaka četvrta osnovana, to dovoljno govori koliko je ovaj sistem loš. Mi izražavamo ozbiljnu skepsu da je ovakav konkurs uopće održiv. Ono što je važno naglasiti jeste da smo mi, kao sindikat, već sugerisali da se putem komisije koja daje saglasnosti za angažman radnika bez konkursa izdaju saglasnosti školama do 28. februara. Taj proces je već započeo – većina škola je dobila saglasnosti, komisija je obradila predmete i oni su trenutno na potpisu. Time bi se omogućio angažman radnika do 28. februara, u okviru 180 dana predviđenih zakonom i kolektivnim ugovorom, kako bi se osigurao nesmetan rad škola – kazao je Sivro za "Avaz". 

Međutim, upozorava da i takvo rješenje nosi rizike ukoliko se ne reaguje na vrijeme.

– Uprkos činjenici da će direktori i u februaru moći angažovati radnike bez konkursa, pojavljuju se problemi ukoliko do kraja mjeseca ne budu donesene odluke. U tom slučaju bojimo se da bi, u žalbenom postupku pred školskim odborima, i ti angažmani mogli biti dovedeni u pitanje, jer bismo ušli u mart bez pravovremenih rješenja – istakao je za "!Avaz".

Diskriminacija kandidata i mogući sudski epilog

Dodao je da je izvjesno da će dio kandidata posegnuti za pravnim sredstvima.

– Evidentno je da će određeni broj kandidata koristiti pravne lijekove, te da će se, osim školskim odborima, obraćati i sudovima. Ovaj pravilnik će sigurno imati sudski epilog – poručio je Sivro za "Avaz".

Govoreći o kriterijima, Sivro je naveo da su u drugim kantonima već uspostavljena funkcionalna rješenja.

– Kada je riječ o kriterijima, u Zeničko-dobojskom kantonu su Odbor za obrazovanje, ministarstvo, vlada i sindikati obrazovanja godinama zajedno gradili najprihvatljivije kriterije. Ta pozitivna iskustva Kanton Sarajevo je trebao koristiti i ranije, a trebao bi ih koristiti i ubuduće, umjesto da se „izmišlja topla voda“ – kazao je za "Avaz"

Na kraju je upozorio da će posljedice ovakvog pristupa tek doći do izražaja.

– Zbog tog eksperimentisanja mnogi su se već „opekli“, a nažalost, mnogi će se tek opeći u narednom periodu – zaključio je Sivro za "Avaz".

# KONKURSI
# MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KS
# SAUDIN SIVRO
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