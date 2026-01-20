Hljeb poskupljuje, penzioneri ispaštaju

Među namirnicama koje većina građana BiH svakodnevno kupuje je hljeb. Međutim, uprkos „zaključanoj cijeni“ od 1,75 KM za, naprimjer, polubijeli hljeb od 500 grama, taj proizvod stalno poskupljuje.

Tako u brojnim gradovima kupci uočavaju da se cijena hljeba kreće od 2,5 KM do 3 KM, ali da poskupljuju i drugi pekarski proizvodi.

Stalna poskupljenja

Juro Kopačević, predsjednik Udruženja poljopivrednika „Žito“, u izjavi za „Dnevni avaz“ smatra da je to što su pekari u pojedinim gradovima cijene svojih proizvoda podigli prilično opravdano.

- U pitanju nisu cijene pšenice i brašna, već velikih davanja, odnosno parafiskalnih nameta. Jednostavno, da bi to pokrili, ljudi su prisiljeni ići s cijenama „gore“. To je presjek stanja, vjerujte - kaže Kopačević.