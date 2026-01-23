Trojka želi da ugasi TV Hayat

- I mi ćemo izdati saopćenje koje se povezuje s nekoliko situacija koje smo doživjeli od pojedinaca iz Trojke, Trojke i od same nove uprave BH Telecoma, a sve je vezano za ovu tematku. Određene situacije su se desile, a jedna vuče drugu da bi došli do ove prijetnje kao što je gašenje TV kanala. Nije samo Hayata nego 23 TV kanala iz Moje TV. Mislim da je to sve politički jer, evo mogu reći, u Republici Srpskoj sve i jedan kabel operater plaća prava ovim televizijskim stanicama. U Federaciji BiH mislim da imamo vrlo mali broj ovih pretplatnika, a to se svodi na nekih 15.000 ukupno. Ali, ovo sve miriše na političke igre nove uprave BH Telecoma – rekao nam je Švrakić.

Pozivajući se na nedostatak dokaza o pravima distribucije, BH Telecom, gdje generalni direktor Amel Kovačević provodi politiku šefa NiP-a Elmedina Konakovića, od 1. februara će ugasiti signal i Hayat TV-a. Ovo bi praktično moglo značiti da se Trojka odlučila ugasiti super gledani TV Hayat u praskozorje predizborne kampanje u BiH, a uoči Općih izbora u oktobru.

Prema njegovim riječima, BH Telecom ima „svu dokumentaciju“.

- Kada svijet počinje? Svijet počinje od Amela Kovačevića u BH Telecomu ili ova tematka traje od 2020. godine. Ova situacija se povlači od 2020., kada je bila bivša uprava. Ni bivša uprava nije željela da ima nikakvo razumijevanje prema ovoj problematici, a ova nova uprava je pod prijetnjama. Ja sam bio na razgovoru kod Kovačevića prije pola godine, godinu. To su bile prijetnje „mi ćemo vas ugasiti, šta ćete onda“ itd. Ja kažem “ugasi!” Imaju svu dokumentaciju, mi ne odustajemo od naših zahtjeva, od naših partnera iz Portugala, ne odustajemo, jednostavno istrajat ćemo u tome. Što se Hayata tiče po cijenu gašenja, okej neka ugase! – kategoričan je Švrakić.

Gase i OBN

Inače, u saopćenju BH Telecom navodi da će iz Moja TV isključiti kanale OTV Valentino, Hayat (grupa), OBN TV i Izvorna TV, nakon što u ostavljenom roku od šest mjeseci nisu, kako navode, dostavljeni validni dokazi o pravima distribucije, niti su razjašnjeni zahtjevi strane kompanije koja se predstavlja kao njihov ekskluzivni zastupnik.

- S ciljem pravilne i pravovremene informisanosti naših pretplatnika, obavještavamo javnost da je BH Telecom uputio posljednji poziv grupi domaćih TV kanala da razjasne prava distribucije, a vezano za zahtjeve Vip Team United Unipessoal Lda & Comandita, društva koje se predstavlja kao njihov ekskluzivni zastupnik, za zaključivanje ugovora o komercijalnom emitiranju. Riječ je o kanalima OTV Valentino, Hayat (grupa kanala), OBN TV i Izvorna TV, čiji se programi putem platformi BH Telecoma emituju korisnicima širom BiH – navodi BH Telecom u saopćenju.

Šta je s cijenama

Iz BH Telecoma podsjećaju da Moja TV ima ukupno 66 domaćih kanala i cijene “neprihvatljivim da se jedan dio, pod navodnim zastupništvom strane kompanije, tretira drugačije od svih ostalih”.

- Do sada nisu dostavljeni ugovori niti druga dokumentacija koja bi potvrdila da treća strana ima ekskluzivna prava distribucije. Međutim, kako VIP Team u svojim obavijestima insistira da su isključivi ekskluzivni nosioci prava emitovanja predmetnih kanala, uz uslovljavanje plaćanjem, a u ostavljenom roku od šest mjeseci spomenute TV kuće se nisu oglasile, odnosno dostavile dokaze kojima bi potvrdile suprotno, s ciljem potpune i nedvosmislene pravne zaštite, BH Telecom će biti prinuđen 1. februara isključiti navedene kanale – saopćeno je.