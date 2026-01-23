Zemljotres pogodio područje Mostara

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je da je večeras zabilježen zemljotres na području Mostara.

Prema navodima EMSC-a, zemljotres je zabilježen u 21:58 sati. Za sada nema zvaničnih informacija o jačini zemljotresa, kao ni o eventualnim posljedicama.

Korisnici EMSC-ovog foruma prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla. Više detalja, barem za sada, nije poznato.