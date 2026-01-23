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Zemljotres pogodio područje Mostara

Za sada nema zvaničnih informacija o jačini zemljotresa, kao ni o eventualnim posljedicama

Zemljotres pogodio područje Mostara. Platforma X

M. Až.

23.1.2026

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je da je večeras zabilježen zemljotres na području Mostara.

Prema navodima EMSC-a, zemljotres je zabilježen u 21:58 sati. Za sada nema zvaničnih informacija o jačini zemljotresa, kao ni o eventualnim posljedicama.

Korisnici EMSC-ovog foruma prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla. Više detalja, barem za sada, nije poznato.

# ZEMLJOTRES
# EMSC
# MOSTAR
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