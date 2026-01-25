Voda prijeti kućama u Hotonju, vatrogasci na terenu

Pod nadvožnjakom na glavnoj cesti u Hotonju zabilježena je poplava koja blokira put prema Vogošći i Sarajevu.

Pripadnici Vatrogasnog društva Vogošća, pod nadzorom Civilne zaštite Vogošća, koriste mehanizaciju kako bi preusmjerili bujične nanose koji prijete kućama zbog obilne kiše i topljenja snijega.

Večeras su ugrožene kuće u Donjem Hotonju, a vatrogasci ostaju na terenu i nastoje spriječiti moguću katastrofu.