Voda prijeti kućama u Hotonju, vatrogasci na terenu

Pod nadvožnjakom na glavnoj cesti u Hotonju zabilježena je poplava koja blokira put prema Vogošći i Sarajevu.
ISTRAGA U VOGOŠĆI
POPLAVLJENA CESTA
Pod nadvožnjakom na glavnoj cesti u Hotonju zabilježena je poplava koja blokira put prema Vogošći i Sarajevu
Hotonj. Facebook
Pod nadvožnjakom na glavnoj cesti u Hotonju zabilježena je poplava koja blokira put prema Vogošći i Sarajevu.
Pripadnici Vatrogasnog društva Vogošća, pod nadzorom Civilne zaštite Vogošća, koriste mehanizaciju kako bi preusmjerili bujične nanose koji prijete kućama zbog obilne kiše i topljenja snijega.
Večeras su ugrožene kuće u Donjem Hotonju, a vatrogasci ostaju na terenu i nastoje spriječiti moguću katastrofu.
Prema meteorološkim prognozama, padavine bi tokom noći trebale prestati.
"AVAZ" OTKRIVA