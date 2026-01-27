Može li Dinokio zabraniti Hayat

Ovih dana prisustvujemo novom političkom ludilu Facebook političara Dine Konakovića i njemu odanih kadrova s tajnim računima na Panamskim ostrvima.
Pokušajem BH Telecoma i Amela Kovačevića da ukinu signal najgledanijoj bošnjačkoj televiziji pokazuje se vrh ledenog brijega i cilj da se uguše nepoćudni mediji.
Težak udar
Konaković već tri godine pokušava da ušutka „Avaz“, „Istragu.ba“, „Slobodnu Bosnu“, „Patriju“, brojne novinare i zbog toga je čak kritikovan i u godišnjem izvještaju kršenja ljudskih prava State Departmenta.
U želji da zataška cijepanje vlastite stranke, težak udar porodice Ademović, propalu Al Jazeeru i Samit lidera Zapadnog Balkana, propast tzv. bošnjačkog sabora, katastrofe u Ministarstvu vanjskih poslova i odbijanje godišnjeg izvještaja o radu, zatrpavanje tužilačkih istraga zbog Sky aplikacije ili nezakonitih budžetskih dijeljenja 600.000 KM, Konaković se u predizbornoj godini posvetio nepoćudnom Hayatu.
Nije nikakva tajna da se Hayat najviše zamjerio emitovanjem emisije „Istraga sedmice“, poznatog novinara Avde Avdića, koji je trn u oku posrnule Trojke.
Stoga je bila razumna reakcija Kruga 99, koji okuplja akademike, intelektualce i javne ličnosti. Izražena je duboka zabrinutost zbog najave isključenja signala TV Hayat i drugih domaćih televizija iz ponude distributera, „kao i zbog utjecaja takvih odluka na medijski pluralizam i demokratski proces u predizbornoj godini“.
Podrška Hayat TV-u stigla je i od pojedinih akademika i javnih ličnosti, među kojima je i prof. dr. Jasmin Medić, ali i mnogi drugi.
Trojka koja je građanima obećavala oslobađanje od stranačkih diktatura, imenovala je svoje stranačke direktore da se obračunavaju sa slobodnim medijima, ekonomski ih kažnjavaju i pokušavaju disciplinirati.
Finansijska zaštita
Zato Konaković mora izaći u javnost s podacima šta to BH Telecom mulja s Draganom Šolakom i „Telemachom“ da bi bio iole relevantan da priča o finansijskoj zaštiti najbogatije firme u Federaciji BiH.
Namjera vlasti da Hayat isključi s platforme Moja TV će se sigurno završiti isključivanjem Konakovića s platforme „Naša BiH“ i postoktobarske vlasti.
Bošnjačka legitimacija
I „Avaz“ su više puta pokušali da ugase razni vlastodršci, ali su novinari, i što je važnije javnost, znali da odbrane svoje medije i slobodnu informaciju. Zato kompromitovani Konaković slobodno može da računa na novinarsku slogu, ali i pobunu građana da odbrane svoj medij, koji se već 30 godina ne stidi da pokaže svoju bošnjačku legitimaciju.