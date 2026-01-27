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Može li Dinokio zabraniti Hayat

„Crna kravata“ šuti o tome kako on i direktor Amel Kovačević po svaku cijenu žele da koruptivno zaduže BH Telecom 745 miliona KM, a tobože firmu brane od „Vučićevog“ Hayata

Konaković: Britka sablja mlatara gdje stigne. Fena - BHRT

Piše: Sedin Spahic

27.1.2026

Ovih dana prisustvujemo novom političkom ludilu Facebook političara Dine Konakovića i njemu odanih kadrova s tajnim računima na Panamskim ostrvima.

Pokušajem BH Telecoma i Amela Kovačevića da ukinu signal najgledanijoj bošnjačkoj televiziji pokazuje se vrh ledenog brijega i cilj da se uguše nepoćudni mediji.

Težak udar

Konaković već tri godine pokušava da ušutka „Avaz“, „Istragu.ba“, „Slobodnu Bosnu“, „Patriju“, brojne novinare i zbog toga je čak kritikovan i u godišnjem izvještaju kršenja ljudskih prava State Departmenta.

U želji da zataška cijepanje vlastite stranke, težak udar porodice Ademović, propalu Al Jazeeru i Samit lidera Zapadnog Balkana, propast tzv. bošnjačkog sabora, katastrofe u Ministarstvu vanjskih poslova i odbijanje godišnjeg izvještaja o radu, zatrpavanje tužilačkih istraga zbog Sky aplikacije ili nezakonitih budžetskih dijeljenja 600.000 KM, Konaković se u predizbornoj godini posvetio nepoćudnom Hayatu.

Konaković: Britka sablja mlatara gdje stigne. Fena

Nije nikakva tajna da se Hayat najviše zamjerio emitovanjem emisije „Istraga sedmice“, poznatog novinara Avde Avdića, koji je trn u oku posrnule Trojke.

Stoga je bila razumna reakcija Kruga 99, koji okuplja akademike, intelektualce i javne ličnosti. Izražena je duboka zabrinutost zbog najave isključenja signala TV Hayat i drugih domaćih televizija iz ponude distributera, „kao i zbog utjecaja takvih odluka na medijski pluralizam i demokratski proces u predizbornoj godini“.

Kovačević: Direktor s tajnim panamskim računom. BH Telecom

Podrška Hayat TV-u stigla je i od pojedinih akademika i javnih ličnosti, među kojima je i prof. dr. Jasmin Medić, ali i mnogi drugi.

Trojka koja je građanima obećavala oslobađanje od stranačkih diktatura, imenovala je svoje stranačke direktore da se obračunavaju sa slobodnim medijima, ekonomski ih kažnjavaju i pokušavaju disciplinirati.

Finansijska zaštita

Zato Konaković mora izaći u javnost s podacima šta to BH Telecom mulja s Draganom Šolakom i „Telemachom“ da bi bio iole relevantan da priča o finansijskoj zaštiti najbogatije firme u Federaciji BiH.

vrakić: Vlasnik TV Hayat i žrtva ostrašćene vlasti. BHRT

Namjera vlasti da Hayat isključi s platforme Moja TV će se sigurno završiti isključivanjem Konakovića s platforme „Naša BiH“ i postoktobarske vlasti.

Bošnjačka legitimacija

I „Avaz“ su više puta pokušali da ugase razni vlastodršci, ali su novinari, i što je važnije javnost, znali da odbrane svoje medije i slobodnu informaciju. Zato kompromitovani Konaković slobodno može da računa na novinarsku slogu, ali i pobunu građana da odbrane svoj medij, koji se već 30 godina ne stidi da pokaže svoju bošnjačku legitimaciju.

# HAYAT
# AMEL KOVAČEVIĆ
# ELVIR ŠVRAKIĆ
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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