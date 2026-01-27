Može li Dinokio zabraniti Hayat

Ovih dana prisustvujemo novom političkom ludilu Facebook političara Dine Konakovića i njemu odanih kadrova s tajnim računima na Panamskim ostrvima. Pokušajem BH Telecoma i Amela Kovačevića da ukinu signal najgledanijoj bošnjačkoj televiziji pokazuje se vrh ledenog brijega i cilj da se uguše nepoćudni mediji. Težak udar Konaković već tri godine pokušava da ušutka „Avaz“, „Istragu.ba“, „Slobodnu Bosnu“, „Patriju“, brojne novinare i zbog toga je čak kritikovan i u godišnjem izvještaju kršenja ljudskih prava State Departmenta. U želji da zataška cijepanje vlastite stranke, težak udar porodice Ademović, propalu Al Jazeeru i Samit lidera Zapadnog Balkana, propast tzv. bošnjačkog sabora, katastrofe u Ministarstvu vanjskih poslova i odbijanje godišnjeg izvještaja o radu, zatrpavanje tužilačkih istraga zbog Sky aplikacije ili nezakonitih budžetskih dijeljenja 600.000 KM, Konaković se u predizbornoj godini posvetio nepoćudnom Hayatu.

Konaković: Britka sablja mlatara gdje stigne . Fena Konaković: Britka sablja mlatara gdje stigne . Fena

Nije nikakva tajna da se Hayat najviše zamjerio emitovanjem emisije „Istraga sedmice“, poznatog novinara Avde Avdića, koji je trn u oku posrnule Trojke. Stoga je bila razumna reakcija Kruga 99, koji okuplja akademike, intelektualce i javne ličnosti. Izražena je duboka zabrinutost zbog najave isključenja signala TV Hayat i drugih domaćih televizija iz ponude distributera, „kao i zbog utjecaja takvih odluka na medijski pluralizam i demokratski proces u predizbornoj godini“.

Kovačević: Direktor s tajnim panamskim računom . BH Telecom Kovačević: Direktor s tajnim panamskim računom . BH Telecom

Podrška Hayat TV-u stigla je i od pojedinih akademika i javnih ličnosti, među kojima je i prof. dr. Jasmin Medić, ali i mnogi drugi. Trojka koja je građanima obećavala oslobađanje od stranačkih diktatura, imenovala je svoje stranačke direktore da se obračunavaju sa slobodnim medijima, ekonomski ih kažnjavaju i pokušavaju disciplinirati. Finansijska zaštita Zato Konaković mora izaći u javnost s podacima šta to BH Telecom mulja s Draganom Šolakom i „Telemachom“ da bi bio iole relevantan da priča o finansijskoj zaštiti najbogatije firme u Federaciji BiH.

vrakić: Vlasnik TV Hayat i žrtva ostrašćene vlasti . BHRT vrakić: Vlasnik TV Hayat i žrtva ostrašćene vlasti . BHRT