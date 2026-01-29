Klanjana dženaza vijećniku Alenu Majdančiću

U prisustvu velikog broja članova porodice, prijatelja, poznanika i radnih kolega klanjana je dženaza Alenu Majdančiću, koji je tragično izgubio život u ponedjeljak navečer.

Okupljeni su u tišini i s dubokom tugom ispratili mladića čiji je prerani odlazak snažno potresao lokalnu zajednicu.

Podsjećamo, vijećnik u Općinskom vijeću Kalesija Alen Majdančić stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se u ponedjeljak dogodila u mjestu Dubrave Donje, na području Živinica.

Prema dostupnim informacijama, Majdančić je prethodno dobio vijest da mu je rođak preminuo u Domu zdravlja Živinice usljed srčanog udara, nakon čega se uputio prema toj zdravstvenoj ustanovi.

Tokom tog putovanja došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je Majdančić bio suvozač u vozilu, a povrede koje je zadobio bile su smrtonosne.

Alen Majdančić bio je dugogodišnji zdravstveni radnik, zaposlen kao fizioterapeutski tehničar, a kolege ga pamte kao predanog i odgovornog profesionalca.

Od 2019. godine bio je član Pokreta demokratske akcije. U aktuelnom sazivu Općinskog vijeća Kalesija za period 2024–2028 obavljao je funkciju vijećnika, a istovremeno je bio i predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Općine Kalesija.

Također, bio je član Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu Općine Kalesija, gdje je aktivno učestvovao u radu lokalne uprave.

Njegova iznenadna smrt ostavila je dubok trag među porodicom, prijateljima, kolegama i građanima Kalesije, koji su se dženazom oprostili od čovjeka poznatog po društvenom angažmanu i humanom pristupu ljudima.