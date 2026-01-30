Dodik: "Hoćemo samoopredjeljenje, pozivam sve Srbe da se okupimo i izađemo iz Dejtona"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratio se javnosti nakon povratka iz Izraela. Dodik je u svom stilu prijetio samoopredjeljenjem, napuštanjem Dejtonskog sporazuma, vraćanjem vojske RS...

Kazao je da poslije sastanaka u Izraelu neće više ništa biti isto.

- Moramo zaustaviti sve procese koje idu ka centralizaciji Bosne i Hercegovini, jer mi nećemo tamo. Mi hoćemo samoopredjeljenje. Mi ćemo morati da razmišljamo i pozivam ljude i RS da razmisle i da se okupimo, i vlast i opozicija i da izađemo iz Dejtonskog sporazuma i da se vratimo na stanje RS koje je bilo prije potpisivanja Dejtonskog sporazuma - rekao je Dodik.

Pozvao je Srbe da se usprotive Sudu Bosne i Hercegovine.

- Sud i Tužilaštvo su omča oko vrata srpskom narodu i RS. Pozivam sve Srbe u RS i FBiH da se okupe u jedinstven front, u priči koja nije ništa manje važna od one koja je bila 1991. godine. FBiH diže sve svoje kapacitete. Kad ste čuli da je taj sud procesuirao nekog privrednika ili preduzeće. Samo to rade u RS - rekao je Dodik.

Naveo je da su sve izgubili Dejtonskim sporazumom.

- Vojsku smo izgubili, graničnu policiju, indirektne poreze, nametnuli nam Tužilaštvo, Sud, nametnuli obavještajnu službu. To se mora vratiti, ako hoćete da nas odobrovoljite da odustanemo, bar trenutno, od puta u samoopredjeljenje. Možda ljudi obični zauzeti svojim poslovima i ne vide ozbiljnost trenutka. Moje je da to govorim. Sretan sam što sam imao priliku da u ime srpskog naroda primim jednu od najvećih nagrada koju Izrael, odnosno njegov parlament dodijeli Miloradu Dodiku. I tu nagradu posvećujem RS i njenom putu ka samoopredjeljenju i samostalnosti i posvećujem srpskom narodu i slobodi - kazao je on.