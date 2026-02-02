Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EMSC

Zemljotres jačine 3,2 stepena pogodio Bosnu i Hercegovinu

Epicentar je bio 20-ak kilometara sjeverozapadno od Mostara

Epicentar zemljotresa. EMSC

Dž. R.

2.2.2026

Zemljotres intenziteta 3,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je jug Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio 20-ak kilometara sjeverozapadno od Mostara.

Prema podacima EMSC, zemljotres se desio na dubini od 10 kilometara.

Potres se osjetio u većini hercegovačkih gradova poput Mostara, Širokog Brijega, Ljubuškog, Čitluka, Gruda, Posušja, Čapljine, Jablanice i u drugim općinama. Također se osjetio i u Hrvatskoj.

- U Širokom Brijegu se dobro osjetio, a kasnije su bila dva manja, sreća nije dugo trajalo - jedan je od opisa zemljotresa sa EMSC stranice.

# ZEMLJOTRES
# BOSNA I HERCEGOVINA
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.