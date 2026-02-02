Zemljotres jačine 3,2 stepena pogodio Bosnu i Hercegovinu

Zemljotres intenziteta 3,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je jug Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio 20-ak kilometara sjeverozapadno od Mostara.

Prema podacima EMSC, zemljotres se desio na dubini od 10 kilometara.

Potres se osjetio u većini hercegovačkih gradova poput Mostara, Širokog Brijega, Ljubuškog, Čitluka, Gruda, Posušja, Čapljine, Jablanice i u drugim općinama. Također se osjetio i u Hrvatskoj.

- U Širokom Brijegu se dobro osjetio, a kasnije su bila dva manja, sreća nije dugo trajalo - jedan je od opisa zemljotresa sa EMSC stranice.