VJETAR SLAB

U Bosni i Hercegovini danas oblačno, na planinama snijeg

Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 8 stepeni

U Sarajevu pretežno oblačno. Anadolija

A. O.

10.2.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. 

Uglavnom se očekuje povremena slaba kiša. Lokalno jači pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na sjeveru Bosne. 

Na vrhovima planina će padati i slab snijeg. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno. U drugom dijelu dana povremeno može padati slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna temperatura zraka oko 9 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
