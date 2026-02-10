U Bosni i Hercegovini danas oblačno, na planinama snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Uglavnom se očekuje povremena slaba kiša. Lokalno jači pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na sjeveru Bosne.

Na vrhovima planina će padati i slab snijeg. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno. U drugom dijelu dana povremeno može padati slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna temperatura zraka oko 9 stepeni.