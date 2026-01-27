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VJETAR SLAB

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 7

U Sarajevu niska oblačnost. Avaz

A. O.

27.1.2026

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. 

U većem dijelu Bosne prije podne niska oblačnosti, po kotlinama i magla, a nešto sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar je slab, prije podne sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu niska oblačnost. Tokom dana, smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna temperatura zraka oko 6 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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