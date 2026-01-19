U Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano

U Bosni će danas preovladavati niska oblačnost, a po kotlinama će biti i magle.

Sunčano je na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama.

Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2°C, na jugu zemlje do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 9 do 12°C.

U Sarajevu niska oblačnost prije podne. Djelomično vedro u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -5°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 0°C.