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VJETAR SLAB

U Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 9 do 12°C

U Sarajevu niska oblačnost prije podne. Fena

A. O.

19.1.2026

U Bosni će danas preovladavati niska oblačnost, a po kotlinama će biti i magle. 

Sunčano je na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. 

Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -2°C, na jugu zemlje do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 9 do 12°C.

U Sarajevu niska oblačnost prije podne. Djelomično vedro u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -5°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 0°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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