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VJETAR SLAB

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 9°C

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Fena

A. O.

21.1.2026

Na sjevernim područjima i po kotlinama Bosne i dalje će preovladavati niska oblačnost. 

Prije podne se očekuje postepeno naoblačenje sa juga koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak na području Hercegovine povremeno usloviti slabu kišu, na planinama i slab snijeg. 

Vjetar je slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3°C, na jugu zemlje od -1 do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 9°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -6°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 0°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
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