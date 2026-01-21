Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Na sjevernim područjima i po kotlinama Bosne i dalje će preovladavati niska oblačnost.

Prije podne se očekuje postepeno naoblačenje sa juga koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak na području Hercegovine povremeno usloviti slabu kišu, na planinama i slab snijeg.

Vjetar je slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3°C, na jugu zemlje od -1 do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 9°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -6°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 0°C.