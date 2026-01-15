Evo kakvo će danas biti vrijeme u BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Više oblačnosti na jugu i jugozapadu zemlje. Ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća slaba kiša ili rosulja.

Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu i sjeveru do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 13 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 7 stepeni.