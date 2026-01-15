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VJETAR SLAB

Evo kakvo će danas biti vrijeme u BiH

Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu i sjeveru do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 13 stepeni

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Avaz

A. O.

15.1.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. 

Više oblačnosti na jugu i jugozapadu zemlje. Ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća slaba kiša ili rosulja. 

Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu i sjeveru do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 13 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 7 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
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