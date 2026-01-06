Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni.

Prije podne na istoku i jugoistoku Bosne je moguća kiša. Očekivana visina novog snijega je od 10 do 20 cm, a u planinskim područjima i do 30 cm.

Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini, a uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka u Bosni od -4 do 3, a na jugu od 6 do 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Tokom dana sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna temperatura oko 1 stepen.