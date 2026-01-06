Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAJAVA METEOROLOGA

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini, a uz kišu moguća je i grmljavina

U Sarajevu oblačno vrijeme. Avaz

A. O.

6.1.2026

U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni. 

Prije podne na istoku i jugoistoku Bosne je moguća kiša. Očekivana visina novog snijega je od 10 do 20 cm, a u planinskim područjima i do 30 cm. 

Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini, a uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka u Bosni od -4 do 3, a na jugu od 6 do 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Tokom dana sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna temperatura oko 1 stepen.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.