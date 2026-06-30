BiH do sada tri puta igrala protiv Amerike: Evo kakvi su bili rezultati

Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država uskoro će četvrti put odmjeriti snage, ali prvi put u utakmici koja nosi pravi rezultatski značaj.

Dosadašnja tri međusobna susreta bila su prijateljskog karaktera, dok će se ovog puta na Svjetskom prvenstvu igrati za plasman među najbolje selekcije svijeta.

Prvi duel odigran je 14. augusta 2013. godine na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Bio je to pravi fudbalski spektakl u kojem su gledaoci vidjeli čak sedam pogodaka. Iako je Edin Džeko postigao dva gola, a u listu strijelaca upisao se i Vedad Ibišević, Amerikanci su slavili rezultatom 4:3 zahvaljujući pogotku u samoj završnici susreta.

Na novi okršaj čekalo se gotovo pet godina. U januaru 2018. godine reprezentacije su se sastale u Karaonu (Carsonu) u Kaliforniji. Susret nije ponudio golove, pa je završen najnepopularnijim rezultatom 0:0.

Treći put BiH i SAD igrali su u decembru 2021. godine u Los Anđelesu (Los Angelesu). I tada su nijanse odlučivale pobjednika, a jedini pogodak na utakmici postigao je Kole Baset (Cole Bassett) za minimalnu pobjedu domaće selekcije.

Bilans dosadašnjih duela govori u korist Amerikanaca - dvije pobjede i jedan remi, uz gol-razliku 5:3.

Iako Zmajevi još uvijek čekaju prvi trijumf protiv SAD-a, važno je napomenuti da prijateljske utakmice ostaju dio statistike, dok se na Svjetskom prvenstvu piše historija.