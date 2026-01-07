Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VJETAR SLAB DO UMJEREN

U Bosni i Hercegovini oblačno s kišom i snijegom, temperature ispod nule

Visina novog snježnog pokrivača u istočnim i dijelovima centralne Bosne, uglavnom, između 10 i 20, na planinama do 35 cm

U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom. Facebook

A. O.

7.1.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni. 

Poslije podne i tokom noći snijeg je moguć i u sjevernim područjima Hercegovine. Visina novog snježnog pokrivača u istočnim i dijelovima centralne Bosne, uglavnom, između 10 i 20, na planinama do 35 cm. 

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na jugu od 2 do 7, a dnevna od -6 do 0, na jugu od 4 do 10 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom. Jutarnja temperatura oko -6, a dnevna oko -4 °C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.