Danas javno saslušanje rukovodstva BHANSA-e

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazala je za danas javno saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) o radu i poslovanju te agencije.

Komisija je prvobitno za 20. januar ove godine zakazala javno saslušanje rukovodstva BHANSA-e, ali ono nije održano, jer se predstavnici BHANSA-e nisu pojavili, uz obrazloženje da su na bolovanju.

Predsjedavajući Komisije Jasmin Imamović tada je izjavio novinarima da je zakonska obaveza da ih rukovodstvo BHANSA-e detaljno izvijesti o onome što oni, kroz parlamentarni nadzor, moraju i imaju pravo znati.

- Nama je važno da potpuno i pravilno utvrdimo činjenično stanje, pa tek onda da izvlačimo iz toga zaključke - kazao je Imamović.

Član Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović jučer je izjavio Feni da će se konačno održati javno saslušanje menadžmenta BHANSA-e, iako su direktor i jedan od zamjenika najavili da će, zbog bolesti, biti odsutni sa današnjeg saslušanja.

Po njegovim riječima, jedan od zamjenika direktora Sanjin Hadžiomerović će biti prisutan, kao i predsjedavajuća Vijeća BHANSA-e Sanja Škuletić-Malagić, šefica Kabineta direktora Azra Mulać Bulić, te šefica Odjela za ljudske resurse Zorica Stanković, koji su najavili da će, u ime menadžmenta BHANSA-e, prisustvovati saslušanju.

- U pripremi za organizaciju ovog saslušanja smo tražili da nam BHANSA dostavi nekoliko informacija, između ostalog mjesečni iznos novčanih sredstava neophodnih za nesmetan rad BHANSA-e, zatim iznos neto plata za svako radno mjesto i potrebno je da dostave popis svih zaposlenika uz puni naziv pozicije. Očigledno je da nam nisu do sada to dostavili, ali ćemo sutra imati priliku da kroz pitanja i odgovore dođemo do informacija kakvo je stanje - kazao je jučer za Fenu Mehmedović.

Dodao je da suština problema BHANSA-e jeste ta "što je očigledno neko strateški zacrtao da uruši ovu instituciju na način da kontrolu bosanskohercegovačkog neba vrše naši susjedi - Srbija i Hrvatska i dijelom Mađarska, što bi zapravo ovu instituciju baš dovelo na koljena".

- Iz tog razloga smo tražili saslušanje, da vidimo zbog čega menadžment nije uspio, svojim mjerama i aktivnostima, zadržati kontrolore leta koji odlaze u druge kompanije, da za mnogo bolje uvjete rade taj isti posao. Iako je BHANSA uložila ogroman novac u njihovu obuku i edukaciju, oni nisu nikakvim ugovorom vezani za BHANSA-u i to je zapravo propust menadžmenta - smatra Mehmedović.

Kako je navedeno iz PSBiH, cilj javnog saslušanja je da se utvrdi zašto rukovodstvo BHANSA-e, protivno Zakonu o parlamentarnom nadzoru, odbija prisustvovati sjednicama Komisije te zbog čega Komisiji i nakon urgencije nisu dostavljeni traženi materijali o finansijskom poslovanju i zaposlenima u BHANSA-i, zatim da se provjeri da li BHANSA postupa u skladu sa Zakonom o BHANSA-i, te razmotri rad i poslovanje te agencije u periodu od 1. januara 2024. do 26. novembra 2025. godine.

Odluku o provođenju javnog saslušanja direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Davorina Primorca i zamjenikâ direktora Sanjina Hadžiomerovića i Tomislava Marinkovića donesena je na sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma u novembru 2025. godine.

Komisija je, također, na sjednici u januaru 2026. odlučila da na javno saslušanje pozove i predsjedavajuću Vijeća BHANSA-e Sanju Škuletić-Malagić.