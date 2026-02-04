RASPISAN JAVNI OGLAS

BHANSA zapošljava 17 kontrolora leta: Ovo bi moglo riješiti problem

Namijenjen je kandidatima koji posjeduju minimalno srednju stručnu spremu

BHANSA. Fena

M. P.

4.2.2026

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) objavila je Javni oglas za izbor, stručno osposobljavanje i prijem u radni odnos kandidata za kontrolore zračnog saobraćaja čime se nastoji riješiti problem nedostatka kadrova.

Javni oglas je raspisan, kako ističu, u skladu s dugoročnim planovima razvoja i unapređenja usluga zračne plovidbe. Namijenjen je kandidatima koji posjeduju minimalno srednju stručnu spremu te imaju razvijene sposobnosti logičkog razmišljanja, prostorne i vizuelne percepcije, planiranja, koncentracije i donošenja odluka pod pritiskom.

Poziv kontrolora zračnog saobraćaja podrazumijeva visok nivo odgovornosti, kontinuirano stručno usavršavanje i timski rad, ali istovremeno pruža stabilnu, profesionalnu i međunarodno priznatu karijeru.

Kako ističu iz BHANSA-e, prijem u radni odnos raspisan je za sljedeće pozicije:

- Kontrolor letenja sa ACS ovlaštenjem (Oblasni kontrolor letenja) - devet kandidata

- Kontrolor letenja sa ADI i APP ovlaštenjem (Prilazni proceduralni /aerodromski kontrolor letenja) - šest kandidata

- Kontrolor letenja sa ADI ovlaštenjem (Aerodromski kontrolor letenja) - dva kandidata

Selekcijski postupak obuhvata provjeru znanja engleskog jezika, kao i psihomotorna i kognitivna testiranja koja se provode u saradnji sa EUROCONTROL-om, u skladu sa najvišim evropskim standardima.

- Posebno je značajno da će se stručno osposobljavanje nove generacije kontrolora po prvi put realizirati u vlastitom trening centru BHANSA-e, čime se dodatno jačaju domaći kapaciteti i dugoročna stabilnost sistema zračne plovidbe u Bosni i Hercegovini - saopćili su.

Pitanje kontrolora leta izazvalo je u posljednjih nekoliko mjeseci veliku polemiku na bh. političkoj sceni. Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović (Naprijed) krajem januara je izjavio kako parlamentarci žele prekontrolisati situaciju u BHANSA-i zbog velikog broja kontrolora leta koji odlaze iz ove institucije.

- Ono što mi znamo je da BHANSA-u napušta najvrjedniji ljudski resurs, a to su kontrolori koji idu tamo gdje je bolja plata. Očigledno je da menadžment nije zaštitio interes BiH i nije im udovoljio zahtjeve o plaćama. Oni su svi prošli veoma skupocjenu obuku koju je finansirala BHANSA-e - kazao je tada Mehmedović.

Iako je o ovom pitanju trebalo biti održano saslušanje pred parlamentarcima 20. januara, članovi Uprave Agencije za pružanje usluga u zračnoj providbi nisu se pojavili na saslušanju, a kao razlog su naveli bolovanje.

# KONTROLA LETENJA
# KONKURS
# BHANSA
