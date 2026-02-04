BHANSA zapošljava 17 kontrolora leta: Ovo bi moglo riješiti problem

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) objavila je Javni oglas za izbor, stručno osposobljavanje i prijem u radni odnos kandidata za kontrolore zračnog saobraćaja čime se nastoji riješiti problem nedostatka kadrova.

Javni oglas je raspisan, kako ističu, u skladu s dugoročnim planovima razvoja i unapređenja usluga zračne plovidbe. Namijenjen je kandidatima koji posjeduju minimalno srednju stručnu spremu te imaju razvijene sposobnosti logičkog razmišljanja, prostorne i vizuelne percepcije, planiranja, koncentracije i donošenja odluka pod pritiskom.

Poziv kontrolora zračnog saobraćaja podrazumijeva visok nivo odgovornosti, kontinuirano stručno usavršavanje i timski rad, ali istovremeno pruža stabilnu, profesionalnu i međunarodno priznatu karijeru.

Kako ističu iz BHANSA-e, prijem u radni odnos raspisan je za sljedeće pozicije:

- Kontrolor letenja sa ACS ovlaštenjem (Oblasni kontrolor letenja) - devet kandidata

- Kontrolor letenja sa ADI i APP ovlaštenjem (Prilazni proceduralni /aerodromski kontrolor letenja) - šest kandidata

- Kontrolor letenja sa ADI ovlaštenjem (Aerodromski kontrolor letenja) - dva kandidata