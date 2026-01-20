Danas javno saslušanje rukovodstva BHANSA-e o radu i poslovanju

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) zakazala je za danas javno saslušanje rukovodstva BHANSA-e.

Javno saslušanje zakazano je kako bi Komisija saznala neophodne informacije o radu i poslovanju BHANSA-e.

Cilj javnog saslušanja je, kako se navodi, da se utvrdi zašto rukovodstvo BHANSA-e, protivno Zakonu o parlamentarnom nadzoru, odbija prisustvovati sjednicama Komisije te zbog čega Komisiji i nakon urgencije nisu dostavljeni traženi materijali o finansijskom poslovanju i zaposlenima u BHANSA, zatim da se provjeri da li BHANSA postupa u skladu sa Zakonom o BHANSA-i, te razmotri rad i poslovanje BHANSA-e u periodu od 1. januara 2024. do 26. novembra 2025. godine.

Odluku o provođenju javnog saslušanja direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Davorina Primorca i zamjenikâ direktora Sanjina Hadžiomerovića i Tomislava Marinkovića donesena je na 33. sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma, koja je održana 26. novembra 2025. godine.