Je li Ukova ostavka šarena laža?

Ostavka premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka otvara pitanje njenog stvarnog političkog dometa. Prema Zakonu o Vladi KS, nakon ostavke premijera mandat prestaje i ministrima, koji bi potom trebali biti razriješeni i ponovo imenovani zajedno s novim premijerom.

Član 10. jasno propisuje da vlada u ostavci nastavlja obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti do potvrđivanja novog saziva, a taj proces mora biti završen najkasnije u roku od 60 dana. To znači da je Ukova vlada već sada u tehničkom mandatu.

Skupština KS bira novog mandatara koji predlaže sastav vlade. Do tada sve institucije normalnom rade. Ključno pitanje je ima li vladajuća Trojka dovoljno ruku za izbor nove vlade. Procjene govore da većina trenutno nije osigurana.

Zbog toga se nameće dilema - da li je ostavka suštinski čin političke odgovornosti ili formalni potez, s obzirom na to da premijer i ministri mogu nastaviti obnašati funkcije sve dok ih Skupština ne razriješi i ne potvrdi novu Vladu.

Slična situacija mahinacije već je viđena kada je Edin Forto preuzeo dužnost ministra u Vijeću ministara BiH. Umjesto ostavke, Vlada ga je razriješila iz radno-pravnog statusa, nakon čega je imenovan vršilac dužnosti, što je rješenje koje zakon izričito ne prepoznaje.

Procjene su da bi se isti model mogao primijeniti i u Ukovom slučaju, što ponovo otvara pitanje da li njegova ostavka služi samo zamazivanju očiju javnosti.