U Meki potpisan Memorandum o saradnji Islamske zajednice u BiH i ICCD-a

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i Islamska privredna i razvojna komora (Islamic Chamber of Commerce and Development - ICCD) potpisali su, u okviru Makkah Halal Foruma 2026 u Meki, Memorandum o razumijevanju s ciljem jačanja institucionalne i stručne saradnje u oblasti halal industrije.

Ovim dokumentom potvrđena je centralna uloga Islamske zajednice i njene Agencije za certificiranje halal kvalitete kao jedinog nadležnog tijela za halal certificiranje u BiH.

Memorandum predviđa saradnju u razmjeni znanja i iskustava, jačanju kapaciteta, podršci razvoju halal poduzetništva, te zajedničkim aktivnostima na međunarodnom planu.

Kroz panel diskusije, poslovne susrete i potpisivanje sporazuma o saradnji, Forum nastoji doprinijeti razvoju halal industrije kao profesionalne i konkurentne globalne djelatnosti, te jačanju partnerstava između javnog i privatnog sektora. Potpisivanje Memoranduma između Islamske zajednice u BiH i ICCD-a predstavlja dio tih aktivnosti i doprinosi daljnjem povezivanju institucija i tržišta u oblasti halal ekonomije.

Memorandum su potpisali u ime Reisul-uleme Rijaseta Islamske zajednice u BiH dr. Enes Ljevaković i generalni sekretar ICCD-a, Yousef Hassan Khalawi, a tome su prisustvovali i direktor Agencije Damir Alihodžić, direktor Zavoda za certificiranje halal standarda u Sloveniji Fahrudin Smajić, kao i rukovoditelj Centra za certificiranje halal kvalitete u Hrvatskoj Muhamed Mandžić.

Ovo je treće izdanje Makkah Halal Foruma, koji se održava od 14. do 16. februara u organizaciji inicijative Manafie, uz pokroviteljstvo Ministra trgovine Kraljevine Saudijske Arabije Majida Al-Qasabija. Forum okuplja predstavnike državnih i međunarodnih institucija, privatnog sektora, regulatornih tijela i stručnjaka iz više od 16 zemalja, s ciljem unapređenja saradnje, razmjene iskustava i jačanja povjerenja u halal standarde na globalnom nivou, saopćeno je iz Agencije za certificiranje halal kvalitete BiH.