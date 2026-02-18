Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTEZ DANA

Odlična reakcija policije KS i komesara Hajdarevića

Današnji pokušaj čiste provokacije i vozača koji je probao da svojim vozilom uđe u masu, blagovremeno je zaustavljena i sankcionirana od strane pripadnika, odnosno policijaca MUP-a Kantona Sarajevo.

Hajdarević: Komesar za primjer. Avaz

Piše: Sedin Spahic

18.2.2026

Višednevno mirno okupljanje srednjoškolaca i studenata sa veoma opravdanim zahtjevima da se s vlasti sklone nesposobna Vlada, pokazali su izuzetnu disciplinu i odgovornost okupljene mase.

Današnji pokušaj čiste provokacije i vozača koji je probao da svojim vozilom uđe u masu, blagovremeno je zaustavljena i sankcionirana od strane pripadnika, odnosno policijaca MUP-a Kantona Sarajevo.

Hajdarević: Komesar za primjer. Avaz

To govori da komesar, koji inače, kako se čuje, nije po volji Trojke, braće Čampara i Dine Konakovića, pokušava da časno i odgovorno radi svoj posao zaštite javnog reda i mira.

Dok u javnost izlazi obilje užasnih informacija o načinu trošenja novca u GRAS-u i neškolovanoj vertikali koja upravlja javnim saobraćajem i životima putnika, svaki incident ili vandalizam, jedino bi išli u korist Vlade KS pod ostavkom i njenim stvarnim šefovima.

Inače, komesar Fatmir Hajdarević, odavno slovi kao vrhunski profesionalac i vanpolitička ličnost.

# MUP KS
# FATMIR HAJDAREVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.