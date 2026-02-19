Komšić i Bećirović domaćini prijema u Vijećnici

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović bit će domaćini prijema povodom Dana nezavisnosti BiH - 1. marta u sarajevskoj Vijećnici.

Prijem počinje u 20 sati s obzirom da je mjesec ramazana i da je iftar u kasnim poslijepodnevnim satima.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine je državni praznik koji se obilježava 1. marta svake godine, a kojim se proslavlja nezavisnost BiH. Punoljetni građani tadašnje SRBiH glasali su o nezavisnosti Bosne i Hercegovine na referendumu koji je održan 29. februara i 1. marta 1992. godine.

Referendumsko pitanje je glasilo:

- Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?

Nezavisnost su snažno podržali uglavnom Bošnjaci i bosanski Hrvati, dok je veći broj bosanskih Srba bojkotovao referendum usljed poziva SDS-a da Srbi ne glasaju, ali se nikako ne može reći da Srbi nisu glasali na ovom referendumu.

Na referendum je izašlo ukupno 2.073.568 glasača što je predstavljalo izlaznost od 63,6%. Od tog broja njih 99,7% je glasalo za nezavisnost, a 0,3% protiv te odluke.

Evropska zajednica 6. aprila 1992. godine priznala je BiH kao nezavisnu i suverenu državu.

Parlament je 28. februara 1995. godine donio odluku da se 1. mart slavi kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Sljedbenici iste politike koja je bojkotovala referendum i danas osporavaju ovaj dan, te se on zbog toga slavi samo u FBiH, ali ga masovno obilježavaju i povratnici u bh. entitetu Republika srpska prigodnim programima i defileima.