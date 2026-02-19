SKUP SOLIDARNOSTI

Banja Luka uz Sarajevo: Građani pružili podršku protestima

Banjalučani poručuju da okupljanje u Banjoj Luci predstavlja znak podrške opravdanim zahtjevima demonstranata u Sarajevu

M. Až.

19.2.2026

Oko 50 građana Banje Luke okupilo se večeras na igralištu Građiš u centru grada kako bi iskazali solidarnost s građanima Sarajeva.

Nakon toga, okupljeni su se prebacili na Trg Krajine.

Okupljanje je organizovano kao podrška protestima koji se već danima održavaju u Sarajevu, nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić, dok je maloljetna djevojka teško povrijeđena.

Banjalučani poručuju da okupljanje u Banjoj Luci predstavlja znak podrške opravdanim zahtjevima demonstranata u Sarajevu, uz jasnu poruku da solidarnost s građanskim protestima i borbom za odgovornost ne poznaje entitetske niti gradske granice.

Protesti u Sarajevu započeli su dan nakon nesreće koja se dogodila 12. februara u blizini Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, kada je tramvaj iskočio iz šina.

Novi protesti zakazani su za subotu, 21. februara.

# BANJA LUKA
# SARAJEVO
# PROTESTI
