U BiH i danas kiša, na planinama će padati snijeg

Padom temperature zraka u poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni i u nizinama može padati slab snijeg ili susnježica

Kiša u Sarajevu. Avaz

S. S.

20.2.2026

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje većinom oblačno vrijeme sa kišom u nizinama i snijegom u višim područjima. 

Padom temperature zraka u poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni i u nizinama može padati slab snijeg ili susnježica. 

U večernjim satima smanjenje oblačnosti u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. 

U Hercegovini jugo prije podne. Temperatura zraka većinom između 2 i 8°C, na jugu zemlje do 7 do 12°C.

U Sarajevu oblačno sa kišom. U večernjim satima može padati slab snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 4°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 8°C.

