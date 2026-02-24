Skupština Kantona Sarajevo će 6. marta razmatrati ostavku Nihada Uka

Za 6. mart zakazana je sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će zastupnici razmatrati ostavku Nihada Uka na funkciju premijera Kantona Sarajevo.

Nihad Uk ostavku je podnio tri dana nakon teške tramvajske nesreće u Sarajevu, koja se dogodila 12. februara. Ukoliko Skupština prihvati njegovu ostavku, mandat prestaje cijeloj Vladi Kantona Sarajevo.

Nakon toga slijedi procedura formiranja novog saziva Vlade, a njen sastav zavisit će od toga ko bude imao skupštinsku većinu. Dosadašnju većinu činila je Trojka – SDP, NiP i Naša stranka – uz podršku samostalnih zastupnika, a za stabilnu većinu potrebno je najmanje 18 mandata.

Postoji i mogućnost da nova Vlada uopće ne bude formirana, već da aktuelni saziv nastavi rad u tehničkom mandatu i nakon Općih izbora, koji bi trebali biti održani u oktobru ove godine.

Upravo činjenica da je do izbora ostalo svega nekoliko mjeseci jedan je od ključnih razloga zbog kojih bi tehnički mandat mogao potrajati, s obzirom na to da mnogi nisu zainteresovani da preuzmu ministarske funkcije na tako kratak period.